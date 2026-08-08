Abkommen über die Straße von Hormus in Sicht: Welche Bedingungen stellt Iran?

Bei den Verhandlungen über die Straße von Hormus, die für die globalen Energiemärkte von entscheidender Bedeutung ist, gibt es deutliche Fortschritte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi zufolge sind Teheran und Maskat «sehr nahe» an einer Einigung über eine neue Route für den Schiffsverkehr.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Meerenge vollständig geöffnet wird. Iran stellt auch den USA eigene Bedingungen für die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs unter normalen Bedingungen, und genau diese Forderungen könnten zum schwierigsten Teil der Verhandlungen werden.

Worauf einigen sich Iran und Oman?

Araghtschi zufolge hält Iran das zuvor in der Straße von Hormus geltende System zur Trennung der Schiffsbewegungen inzwischen nicht mehr für akzeptabel.

Deshalb arbeiten Teheran und Maskat derzeit an einer neuen Route, die nicht dauerhaft, sondern eine vorübergehende Seeroute ist. Eine dauerhafte Regelung könnte aufgrund technischer und rechtlicher Fragen mehr Zeit erfordern.

Laut Reuters sieht eine der diskutierten Optionen vor, Iran eine gewisse Kontrolle über Schiffe zu geben, die in Richtung Persischer Golf fahren. Die Parteien erörtern Modelle, bei denen Schiffe in einer Richtung iranische Hoheitsgewässer und in der anderen Richtung omanische Gewässer nutzen könnten.

Das omanische Außenministerium bezeichnete die Verhandlungen als «positiv und konstruktiv».

Ein Abkommen würde die Meerenge jedoch nicht automatisch öffnen

Araghtschi betonte diesen Punkt besonders.

Seinen Worten zufolge ist eine Einigung mit Oman über die Seeroute nur ein technischer Schritt. Damit der freie und vollständige Schiffsverkehr durch Hormus wiederhergestellt werden kann, müssen auch Teherans politische Forderungen an die USA erfüllt werden.

Iran fordert von Washington, für frühere Vereinbarungen, die nach Ansicht Teherans von den USA gebrochen wurden, Entschädigung zu zahlen . Vertreter des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans nannten außerdem das Ende der US-Drohungen, die Aufhebung der Sanktionen und der Blockade sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte als weitere Forderungen.

Auch das Korps der Islamischen Revolutionsgarden erklärte, das Abkommen mit Oman dürfe nicht mit der vollständigen Öffnung der Meerenge gleichgesetzt werden.

Nach ihrer Auffassung kann der Schiffsverkehr erst vollständig wiederhergestellt werden, wenn Washington Teherans Bedingungen akzeptiert hat.

Washington sendet ein anderes Signal

Die US-Seite bewertet die Verhandlungen deutlich optimistischer.

Ein US-Beamter sagte am 7. August gegenüber Reuters, es gebe Fortschritte zwischen Iran und Oman und ein Abkommen könne «in Kürze» bekannt gegeben werden.

Seinen Angaben zufolge sind die USA bereit, die gegen iranische Häfen verhängte Blockade aufzuheben, wenn das Abkommen die ungehinderte Bewegung von Handelsschiffen wiederherstellt. Washington betonte jedoch, dass es seine eigenen Schritte davon abhängig machen werde, wie Teheran die Vereinbarungsbedingungen tatsächlich umsetzt.

Damit gibt es zwei unterschiedliche Auslegungen derselben Verhandlungen:

— Die USA sehen darin ein Abkommen, das zur Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs führen wird;

— Iran betrachtet die Vereinbarung mit Oman lediglich als Abkommen über eine vorübergehende Seeroute.

Diese Differenz ist eine der wichtigsten Fragen, die in den kommenden Verhandlungen geklärt werden müssen.

Warum ist die Straße von Hormus für die ganze Welt wichtig?

Hormus ist keine gewöhnliche regionale Seeroute. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer und gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte des globalen Energiehandels.

Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde wurden im ersten Halbjahr 2025 täglich durchschnittlich 20,9 Millionen Barrel Öl und Erdölprodukte durch die Meerenge transportiert. Das entsprach etwa einem Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs in diesem Zeitraum. Zudem verliefen mehr als 20 Prozent des globalen Handels mit Flüssigerdgas durch diese Route.

Im ersten Quartal 2026 sank der Ölfluss durch Hormus auf 14,6 Millionen Barrel. Das zeigt, wie schnell regionale Spannungen und Einschränkungen des Schiffsverkehrs globale Lieferketten beeinflussen können.

Deshalb kann jede Nachricht über die Meerenge die Ölpreise, Versicherungskosten, den Seetransport und letztlich auch die Inflation in verschiedenen Ländern beeinflussen.

Der entscheidende Punkt liegt nun zwischen den USA und Iran

Iran und Oman könnten kurz vor einer technischen Einigung stehen. Das wichtigste politische Hindernis ist jedoch noch nicht beseitigt.

Auf der einen Seite fordert Teheran Entschädigungen, die Aufhebung von Sanktionen und Sicherheitsgarantien. Auf der anderen Seite setzt Washington die Wiederherstellung eines ungehinderten Schiffsverkehrs an erste Stelle.

Daher wäre das in den kommenden Tagen mögliche Abkommen zwischen Iran und Oman ein wichtiger Wendepunkt, aber noch nicht das Ende der Hormus-Krise.

Die größte Frage lautet nun: Wird eine vorübergehende Seeroute zur Brücke für ein umfassendes Friedensabkommen, oder bleibt Hormus wegen der politischen Bedingungen weiterhin geschlossen?

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