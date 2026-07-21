Delfine schwimmen wieder in den Gewässern von Istanbul

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Delfine schwimmen wieder in den Gewässern von Istanbul

Delfine, die in der Nähe der Küste von Kanlıca in Beykoz schwammen, wurden von einer Kamera eingefangen. Sie tauchten in der Nähe des Ufers auf und waren für einige Zeit an der Wasseroberfläche zu sehen. Die Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Das Auftauchen der Delfine in diesem Gebiet wird mit der zunehmenden Aktivität im Meeresleben von Istanbul in Verbindung gebracht. Die Annäherung der Tiere an die Küste hat auch die Diskussionen über die Umwelt und den Zustand des Meerwassers verstärkt.

Nach Angaben der Istanbuler Wasser- und Abwasserverwaltung (ISKI) wurden in letzter Zeit umfangreiche Arbeiten zum Umweltschutz und zur Abwasserreinigung durchgeführt. Die Behörde teilte mit, dass sich die Qualität des Meerwassers durch diese Investitionen deutlich verbessert habe.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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