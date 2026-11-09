Wie entstehen farbige Schatten? Ein einfaches Experiment sorgt im Internet für Aufsehen

·6·Welt
Wie entstehen farbige Schatten? Ein einfaches Experiment sorgt im Internet für Aufsehen

Es ist weit verbreitet, dass Schatten immer schwarz sind. Ein einfaches Experiment, das zeigt, wie man farbige Schatten erzeugen kann, zieht jedoch die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in den sozialen Medien auf sich.

Während des Experiments werden farbige Cellophanfolien und Sonnenlicht verwendet, um rote, blaue und gelbe Schatten zu erzeugen. Dies basiert auf der Eigenschaft des Lichts, durch farbige Materialien zu dringen.

Wenn Sonnenlicht durch farbiges Cellophan fällt, lässt das Material Lichtwellen bestimmter Farben durch, während andere absorbiert oder blockiert werden. Das Ergebnis sind farbige Flecken und Schattenbilder auf der beleuchteten Oberfläche.

Die gleichzeitige Verwendung mehrerer farbiger Lichtquellen ermöglicht es, noch vielfältigere und klarere Schatten zu erzeugen. Dabei spielt die Positionierung der Lichtquellen und Hindernisse eine entscheidende Rolle.

Das Beste daran ist, dass für dieses Experiment keine teure Ausrüstung erforderlich ist. Mit einfachem farbigem Cellophan und Licht lassen sich Kindern wissenschaftliche Konzepte wie Lichtausbreitung, Farbbildung und das Lichtspektrum auf einfache und unterhaltsame Weise erklären.

OptikLichtspektrumPhysikalisches ExperimentWissenschaftBildung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Physiker Steuern Licht in 74 FemtosekundenPhysiker Steuern Licht in 74 Femtosekunden5 August 18:56Südkoreanisches Unternehmen LetinAR entwickelt Optik für KI-BrillenSüdkoreanisches Unternehmen LetinAR entwickelt Optik für KI-Brillen18 Mai 16:26Optik-Boom in China: Exporte von Glasfasern und Transceivern steigen sprunghaft anOptik-Boom in China: Exporte von Glasfasern und Transceivern steigen sprunghaft an16 Mai 12:24In den USA wird ein riesiges Buch ausgestellt, für dessen Umblättern 10 Personen erforderlich sind (Video)In den USA wird ein riesiges Buch ausgestellt, für dessen Umblättern 10 Personen erforderlich sind (Video)4 November 09:22Hat die NASA eine geheimnisvolle „gehende Person“ auf einem Marsfoto aufgenommen?Hat die NASA eine geheimnisvolle „gehende Person“ auf einem Marsfoto aufgenommen?4 August 16:26Russin verkauft ihre „Seele“ für Labubu-PuppenRussin verkauft ihre „Seele“ für Labubu-Puppen21 Oktober 08:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt