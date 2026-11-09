Wie entstehen farbige Schatten? Ein einfaches Experiment sorgt im Internet für Aufsehen

Es ist weit verbreitet, dass Schatten immer schwarz sind. Ein einfaches Experiment, das zeigt, wie man farbige Schatten erzeugen kann, zieht jedoch die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in den sozialen Medien auf sich.

Während des Experiments werden farbige Cellophanfolien und Sonnenlicht verwendet, um rote, blaue und gelbe Schatten zu erzeugen. Dies basiert auf der Eigenschaft des Lichts, durch farbige Materialien zu dringen.

Wenn Sonnenlicht durch farbiges Cellophan fällt, lässt das Material Lichtwellen bestimmter Farben durch, während andere absorbiert oder blockiert werden. Das Ergebnis sind farbige Flecken und Schattenbilder auf der beleuchteten Oberfläche.

Die gleichzeitige Verwendung mehrerer farbiger Lichtquellen ermöglicht es, noch vielfältigere und klarere Schatten zu erzeugen. Dabei spielt die Positionierung der Lichtquellen und Hindernisse eine entscheidende Rolle.

Das Beste daran ist, dass für dieses Experiment keine teure Ausrüstung erforderlich ist. Mit einfachem farbigem Cellophan und Licht lassen sich Kindern wissenschaftliche Konzepte wie Lichtausbreitung, Farbbildung und das Lichtspektrum auf einfache und unterhaltsame Weise erklären.