Ein einziger Brief einer Frau aus Namangan berührte einen taiwanischen Touristen

Die Reise eines taiwanischen Unternehmers nach Usbekistan während der sich ein bewegender Vorfall ereignete, löste auf Reddit eine breite Diskussion aus. Er kam für eine 15-tägige Geschäftsreise nach Namangan und wohnte in einem Hotel.

Der Unternehmer hinterließ der Frau, die täglich sein Zimmer reinigte, wie gewohnt ein Trinkgeld von 1 Dollar. Doch niemand rührte das Geld an. Daraufhin legte er einen weiteren Dollar dazu und hinterließ eine Notiz mit den Worten: „Das ist für Sie.“

Am nächsten Tag erwartete ihn ein herzlicher Brief. Die Zimmermädchen schrieb, dass ihr Kind an Krebs erkrankt sei und sie von den hinterlassenen 2 Dollar Obst für ihr Kind kaufen werde. Diese Worte berührten den taiwanischen Gast zutiefst.

Er erklärte, dass er erst durch diesen Vorfall erkannt habe, dass selbst ein kleines Trinkgeld, das ihm unbedeutend erschien, im Leben mancher Menschen eine große Bedeutung haben könne. Beim Verlassen des Hotels ließ er der Frau als Zeichen seiner Dankbarkeit und Unterstützung weitere 20 Dollar da.