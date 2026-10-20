Steht die Welt am Rande eines Dritten Weltkriegs? Die Zahl der bewaffneten Konflikte erreicht ein Rekordhoch

Die Lage auf der internationalen geopolitischen Bühne spitzt sich in beispiellosem Maße zu. Laut einem analytischen Artikel der einflussreichen Financial Times (FT) hat die Zahl der bewaffneten Konflikte und militärischen Auseinandersetzungen weltweit den höchsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht.

Analysten der International Crisis Group warnen eindringlich davor, dass die Zusammenführung der weltweit eskalierenden Konflikte zu einer globalen Katastrophe — einem Dritten Weltkrieg — immer realistischer wird.

65 aktive Konflikte weltweit: Woher droht die Gefahr?

Expertenberechnungen zufolge gibt es derzeit weltweit insgesamt 65 bewaffnete Konflikte, die andauern:

Spannungen an der Ukraine-Front: Die groß angelegten militärischen Operationen in Europa haben nicht nur die regionale, sondern auch die globale Sicherheitsarchitektur erschüttert;

Eskalation im Nahen Osten: Direkte und indirekte Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran bergen die Gefahr, die gesamte Region zu erfassen;

Druck in der Taiwanstraße: Die militärischen Spannungen um die Insel Taiwan erhöhen das Risiko eines direkten militärischen Konflikts zwischen den beiden Supermächten USA und China auf ein Höchstmaß;

Neue geopolitische Achse: Die militärisch-politische Annäherung zwischen Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang bildet ein neues Machtzentrum gegen die westliche Koalition und verstärkt die globale Instabilität weiter.

Schwelle zum globalen Krieg: Zwei entscheidende Fragen

Analysten betonen, dass das Abgleiten der Welt in einen neuen Krieg oder dessen Verhinderung direkt von zwei strategischen Entscheidungen in naher Zukunft abhängt:

Wird Russland ein NATO-Land angreifen? Ein solcher Schritt würde den Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen und unweigerlich zu einer offenen Konfrontation der Atommächte führen;

Wird China versuchen, Taiwan militärisch zurückzuerobern? Aufgrund der Sicherheitsgarantien der USA für Taiwan würde dies zu einem großen See- und Luftkrieg im pazifischen Raum führen.

Genau diese beiden kritischen Prüfungen werden voraussichtlich die Grenzen der Sicherheit und des Friedens der Menschheit in den kommenden Jahrzehnten bestimmen.