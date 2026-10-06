Chinesische Spionin in den USA festgenommen: Wen hat sie überwacht?

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) der USA in Kalifornien hat eine 34-jährige Einwohnerin wegen des Verdachts festgenommen, im Auftrag chinesischer Beamter einen der Söhne des taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te überwacht zu haben. Dies berichtete „Reuters“.

Es wurde bekannt, dass Wangin Zhang, auch bekannt als Heather, am 4. Oktober am internationalen Flughafen Los Angeles festgenommen wurde. Sie bereitete sich zu diesem Zeitpunkt auf einen Flug nach China vor. Gegen Zhang wurde Anklage wegen Tätigkeit als nicht registrierte Agentin eines ausländischen Staates erhoben.

Nach Angaben des FBI reiste Zhang im Jahr 2025 im Auftrag chinesischer Beamter nach Seattle. Dort überwachte sie den Sohn des taiwanesischen Präsidenten sowie dessen Familienmitglieder und übermittelte Fotos, Videos und Informationen zu den Autokennzeichen an die chinesischen Behörden.

Der stellvertretende Chefstaatsanwalt für den zentralen Bezirk von Kalifornien, Bill Essayli, betonte, dass Zhang spezielle Maßnahmen und Methoden angewandt habe, um einer Entdeckung zu entgehen. Zudem habe sie den US-Behörden nicht gemeldet, dass sie im Auftrag einer ausländischen Regierung handelte.

Das taiwanesische Präsidialamt bewertete Zhangs Handlungen als „typischen Fall transnationaler Repression“. Vertreter des Amtes drückten der US-Regierung ihren Dank für den Schutz taiwanesischer Bürger aus.

„Unser Land verurteilt solche barbarischen Handlungen, die auf der Missachtung von Menschenrechten und staatlicher Souveränität basieren, aufs Schärfste“, sagte die Sprecherin des Präsidialamtes, Karen Kuo.

Das chinesische Außenministerium hat auf eine Anfrage von „Reuters“ um Stellungnahme bisher nicht reagiert. Es ist zudem noch unklar, ob Zhang einen Anwalt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass sie voraussichtlich am 6. Oktober vor einem Bundesgericht in Los Angeles erscheinen wird. Dort könnten erste verfahrensrechtliche Fragen zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen geklärt werden.

Zur Information: Lai Ching-te und seine Demokratische Fortschrittspartei betonen regelmäßig die eigenständige Identität Taiwans gegenüber China. Peking hingegen betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums.

Lai Ching-te vertritt den Standpunkt, dass nur das taiwanesische Volk über die Zukunft der Insel entscheiden könne.

Die USA unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Dennoch ist Washington einer der wichtigsten internationalen Partner der Insel und deren Hauptwaffenlieferant.