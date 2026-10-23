„Explosion“ auf dem Ölmarkt: Preise nähern sich dem Rekord von 2022

·6·Welt
„Explosion“ auf dem Ölmarkt: Preise nähern sich dem Rekord von 2022

Auf dem Weltölmarkt steigen die Preise weiterhin rasant an. Im Handel am 23. Oktober erreichte die Referenzsorte Nordseeöl Brent einen Preis pro Barrel von 113,7 Dollar und überstieg im Tagesverlauf sogar die 114-Dollar-Marke. Obwohl dieser Wert etwas unter den kurzzeitigen Höchstständen von 118 Dollar im Frühjahr liegt, bewegen sich die Preise aufgrund der Verschärfung der geopolitischen Lage auf dem Markt entschlossen auf den

historischen Rekord von 122 Dollar aus dem Jahr 2022 zu.

Warum steigen die Preise so stark? Die Hauptfaktoren

Internationale Experten erklären den Anstieg der Ölpreise mit schwerwiegenden Versorgungsunterbrechungen und Risiken:

  • Evakuierung des Hauptquartiers von Saudi Aramco: Nach der Eskalation der Zusammenstöße zwischen Saudi-Arabien und den jemenitischen Huthi-Rebellen evakuierte das Unternehmen „Saudi Aramco“, der weltweit größte Ölexporteur, seine Mitarbeiter aus dem Hauptsitz in der Stadt Dhahran am Persischen Golf; Schließung von Pipelines in Libyen:

  • Die libysche National Oil Corporation gab bekannt, dass das Ventil der Ölpipeline, die die Felder Hamada und Tahara mit dem Hafen von Zawiya verbindet, geschlossen wurde. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang des Fördervolumens auf beiden Feldern; Krise bei Tankern und Fracht:

  • UBS-Analyst Giovanni Staunovo betonte, dass Logistikrisiken und die extrem gestiegenen Charterraten für Tanker zu einem realen Angebotsdefizit auf dem Markt geführt haben; Der Iran-Faktor und das geopolitische Umfeld:

  • Die umfassende Eskalation im Nahen Osten stellt eine direkte Bedrohung für die Ölinfrastruktur dar und zwingt Investoren dazu, einen hohen Risikoaufschlag auf die Preise zu erheben. Urals-Preis übersteigt 100 Dollar: 60 % über den Erwartungen

Der Anstieg der Weltmarktpreise hat sich auch direkt auf den Preis für russisches Öl ausgewirkt:

Die 100-Dollar-Marke wurde überschritten:

  • Russisches Öl der Marke Urals wird auf den Märkten zu Preisen von über 100 Dollar pro Barrel gehandelt; Reuters-Prognose:

  • Laut einer Analyse der Nachrichtenagentur wird der durchschnittliche Preis für Urals im Oktober voraussichtlich 60 Prozent höher als die ursprünglichen Pläne und Erwartungen der russischen Regierung liegen. Wie die Analystin Lin Tran von XS.com feststellt, konzentrieren sich die Marktteilnehmer derzeit darauf, wie lange die bestehenden Unterbrechungen anhalten werden – sollte sich die Wiederherstellung der Infrastruktur verzögern, könnte der Ölpreis sogar die 122-Dollar-Marke überschreiten.

XS.com tahlilchisi Lin Tran qayd etganidek, hozirda bozor ishtirokchilari asosiy e’tiborni mavjud uzilishlarning qancha davom etishiga qaratmoqda — agar infratuzilmani tiklash cho‘zilsa, neft narxi 122 dollarlik dovondan ham yuqorilab ketishi mumkin.

ÖlmarktSaudi AramcoBrentUralsEnergiepolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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