Saudi-Arabien reaktiviert strategische Pipeline zur Umgehung der Straße von Hormus: Ölpreise sinken

·3·Welt
Saudi-Arabien reaktiviert strategische Pipeline zur Umgehung der Straße von Hormus: Ölpreise sinken

In einer Zeit, in der der globale Energiemarkt von drastischen Preissprüngen und Dieselknappheit geprägt ist, wurde eine wichtige Nachricht für die Weltwirtschaft verkündet. Saudi-Arabien hat den Betrieb der strategisch wichtigen „East-West“-Ölpipeline wieder aufgenommen, indem es innerhalb kürzester Zeit Umgehungsstrecken für drei durch Luftangriffe der Huthi-Rebellen beschädigte Pumpstationen errichtete. Wie die internationale Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eigene Quellen berichtete, nimmt Riad den Ölexport über den Hafen Yanbu am Roten Meer wieder auf.

Während der etwa zehntägigen Zwangspause war der Preis für das schwarze Gold auf bis zu 109 Dollar pro Barrel gestiegen, was die Diesel- und Gaspreise in den USA und Europa auf Rekordhöhen trieb. Doch nach der Nachricht über die Wiederinbetriebnahme der Pipeline fielen die Preise auf dem Weltmarkt innerhalb von Sekunden auf 95 Dollar pro Barrel. Das führende OPEC-Land liefert über diese Hauptleitung täglich fast 4 Millionen Barrel Öl (etwa 4 % des weltweiten Angebots) an westliche Häfen und umgeht damit die Risiken in der Straße von Hormus. Saudi Aramco arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, die volle Kapazität der Pipeline wiederherzustellen.

Wird dieser Schritt Saudi-Arabiens die Weltmärkte stabilisieren, die Diesel- und Benzin-Krise beenden und verhindern, dass geopolitische Konflikte im Nahen Osten den Kraftstoffmarkt erneut erschüttern?

„10 Tage Krise, 95-Dollar-Öl und der Hafen Yanbu“: 5 Kernpunkte der strategischen Wiederherstellung

Die wichtigsten Fakten zu den Entwicklungen auf der Energiebühne:

  • Pipeline wieder in Betrieb: Saudi-Arabien hat ein neues Netzwerk um die drei angegriffenen Pumpstationen errichtet und die „East-West“-Pipeline wieder in Betrieb genommen;

  • Ölpreise drastisch gefallen: Der Ölpreis, der aufgrund der zehntägigen Unterbrechung auf 109 Dollar gestiegen war, sank nach der Meldung auf 95 Dollar;

  • 4 Millionen Barrel pro Tag: Das Königreich leitet diesen massiven Strom, der 4 % des weltweiten Ölangebots ausmacht, zum Hafen Yanbu am Roten Meer um;

  • Umgehung der Straße von Hormus: Dieses System dient dazu, die Abhängigkeit von der gefährlichen, unter iranischer Kontrolle stehenden Straße von Hormus zu vermeiden und die Logistik aufrechtzuerhalten;

  • Plan von Saudi Aramco: Obwohl die Pipeline derzeit mit reduzierter Kapazität arbeitet, strebt das Unternehmen an, den Durchsatz in naher Zukunft wieder auf volle 4 Millionen Barrel zu erhöhen.

Die Krise der „East-West“-Ölpipeline: Kennzahlen zu Stillstand und Wiederherstellung

Vergleich der Ölexportsituation Saudi-Arabiens:

Indikatoren und Kriterien

10-tägige Unterbrechung nach dem Angriff

Nach Wiederinbetriebnahme der Pipeline

Weltölpreis (Brent)

Anstieg auf 109 Dollar (Höchststand)

Rückgang auf 95 Dollar (Preissenkung)

Zustand der Pipeline

3 Pumpstationen beschädigt, Betrieb gestoppt

Umgehungsleitungen gebaut, wiederhergestellt

Transitroute

Unter dem Druck der Straße von Hormus

Export über das Rote Meer, Hafen Yanbu

Exportvolumen

Auf ein Minimum gesunken

Bis zu 4 Mio. Barrel pro Tag (4 % Weltanteil)

Auswirkungen auf Kraftstoffmärkte

Diesel- und Gaspreise auf historischem Rekord

Panik an den Märkten lässt nach, Angebot stabilisiert sich

Betreiber (Saudi Aramco)

Notfall-Wiederherstellungsarbeiten

In der Phase der Kapazitätserhöhung

Analyse zur Energie- und Wirtschaftssicherheit: Warum dieses Ereignis den globalen Markt rettete?

Fazit internationaler Marktanalysten und Ölexperten:

  • Befreiung vom Druck der Straße von Hormus: Die Straße von Hormus war aufgrund militärischer Konflikte und Angriffe auf Schiffe zum gefährlichsten Punkt im Nahen Osten geworden; die „East-West“-Pipeline ermöglichte es Saudi-Arabien, das Öl direkt zum Roten Meer zu leiten und die Seeblockade erfolgreich zu umgehen;

  • Eindämmung der Dieselkrise: Der Anstieg des Ölpreises auf 109 Dollar war ein schwerer Schlag, insbesondere für die Industrie in den USA und Europa; die Rückkehr auf 95 Dollar senkt das Risiko einer globalen Inflation zumindest vorübergehend;

  • Schnelligkeit der saudi-arabischen Ingenieurskunst: Normalerweise dauert die Reparatur komplexer Ölinfrastruktur Monate; die Errichtung von Umgehungsleitungen innerhalb von 10 Tagen bewies die Krisenbereitschaft und die enorme finanzielle und technische Stärke von Aramco;

  • Geopolitischer Hebel: Durch die Erhöhung der Kapazität auf 4 Millionen Barrel pro Tag demonstrierte Riad seine Fähigkeit, Versorgungsengpässe schnell zu schließen, und unterstrich seine Rolle als dominierende Kraft auf dem Ölmarkt.

Dieser strategische Schritt Saudi-Arabiens war der entscheidende Faktor, der die Weltwirtschaft vor einem weiteren schweren Kraftstoffschock bewahrte.

Glauben Sie, dass die Kraftstoffpreise nach der Wiederinbetriebnahme der saudischen Pipeline weiter auf 80-85 Dollar sinken werden, oder werden Spannungen im Nahen Osten den Preis wieder über 100 Dollar treiben? Wie wird sich der Ölpreisrückgang Ihrer Meinung nach auf unsere nationalen Kraftstoffpreise auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur Weltwirtschaft mit Ihren Freunden!

Saudi AramcoHafen YanbuEast-West-PipelineOPECGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Große Treibstoffkrise im Westen ausgebrochen – Macron beruft Dringlichkeitsgipfel der G7 einGroße Treibstoffkrise im Westen ausgebrochen – Macron beruft Dringlichkeitsgipfel der G7 ein19 September 22:56„Ich werde die Straße von Hormus zu US-Gebiet machen“: Trump enthüllt einen Plan, der die Welt erschütterte„Ich werde die Straße von Hormus zu US-Gebiet machen“: Trump enthüllt einen Plan, der die Welt erschütterte15 August 10:17Öl über 100 $, Gas erreicht 1000 $: Huthi schließen Häfen und PipelinesÖl über 100 $, Gas erreicht 1000 $: Huthi schließen Häfen und Pipelines12 September 17:04„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen16 September 22:33Trump spricht offen über militärischen Konflikt mit Iran und Kontrolle der Straße von HormusTrump spricht offen über militärischen Konflikt mit Iran und Kontrolle der Straße von Hormus5 September 19:25Abkommen über die Straße von Hormus in Sicht: Welche Bedingungen stellt Iran?Abkommen über die Straße von Hormus in Sicht: Welche Bedingungen stellt Iran?8 August 23:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten