„Reserven sind erschreckend niedrig“: Saudi Aramco-Chef warnt vor Ölkrise

Obwohl die Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten wieder das Vorkriegsniveau erreicht haben, gibt es auf dem Weltenergiemarkt keinen Grund zur Entwarnung. Von Saudi-Arabiens staatlichem Ölriesen — Saudi Aramco warnte Vorstandschef Amin Nasser eindringlich vor einer neuen Welle globaler Marktrisiken und erklärte, dass die internationalen Reserven „erschreckend niedrig“ seien.

Bloomberg Berichten zufolge könnte das rapide Schwinden der strategischen Puffer, die eigentlich Versorgungsunterbrechungen abfedern sollten, die Lage weiter destabilisieren, da der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus noch nicht vollständig wiederhergestellt ist.

100 Millionen Barrel von der G7: Wie das Weiße Haus seine Verbündeten überzeugte

Die Aussage des Aramco-Chefs folgte auf eine Notfallentscheidung der G7-Staaten. Demnach einigten sich die Länder darauf, über vier Monate hinweg aus ihren strategischen Reserven 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel auf den Markt zu bringen:

Die Forderung aus Washington: Diese Einigung wurde durch massiven Druck der US-Regierung auf ihre europäischen Verbündeten erzielt. Das Weiße Haus drohte sogar mit einem Stopp der Dieselexporte nach Europa und forderte den Verkauf strategischer Reserven, um die Rekordpreise an US-Tankstellen zu senken.

Erschöpfung der US-Reserven: Nach Angaben des US-Energieministeriums (EIA) sind die strategischen Ölreserven des Landes bis zum 25. September auf 283 Millionen Barrelgefallen. Seit Februar sind diese Bestände um fast 132 Millionen Barrel geschrumpft.

Wiederauffüllung dauert zwei Jahre

Amin Nasser betonte, dass die künstliche Marktsättigung durch Reserven nur vorübergehende Wirkung habe:

Langfristige Erholung: Selbst bei einer Normalisierung der Lieferungen würde es mindestens zwei Jahre dauern, die verkauften strategischen Reserven wieder aufzufüllen.

Marktanfälligkeit: Der Rückgang der Reserven macht den Weltmarkt anfällig für jegliche geopolitische höhere Gewalt.

Exporte erholt, aber warum sinken die Preise nicht?

Obwohl die Öllieferungen aus dem Nahen Osten in der letzten Woche das Vorkriegsniveau überstiegen haben, bleiben die Preise aufgrund der Logistik hoch:

Explodierende Fracht- und Versicherungskosten: Aufgrund militärischer Risiken sind die Kosten für Tankercharter (Fracht) und Seeversicherungen um ein Vielfaches gestiegen, was einen erheblichen Teil der Gesamtkosten des Rohstoffs verschlingt.

Marktbeobachtung: Angesichts der Unsicherheit bleiben die Ölnotierungen hoch; einige Staaten (insbesondere die russische Regierung) prognostizieren, dass der Preis für die Sorte Urals bis Jahresende nicht über 54 Dollar pro Barrel steigen wird.

Experten warnen: Wenn die Reserven aufgebraucht sind und sich die Produktion sowie die Transportwege nicht stabilisieren, drohen dem globalen Kraftstoffmarkt noch schwerere Preisexplosionen.