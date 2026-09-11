Ölpreis übersteigt 106 Dollar: Blockieren die Huthi das Rote Meer und greifen die USA an?

Der globale Energiemarkt ist in einen neuen katastrophalen Schockzustand geraten: Der Preis für die Sorte Brent stieg innerhalb eines Tages sprunghaft auf 106,9 Dollar pro Barrel an. Auf der einen Seite stehen die jemenitischen Huthi, die versuchen, die Kontrolle über strategische Seewege zu erlangen, um Saudi-Arabien zu belagern und den Sieg Irans im Konflikt mit den USA zu sichern. Auf der anderen Seite stehen Washington, das Angriffe zur Sicherung der Tanker durchführt, und Peking, das über das weitere Schicksal des Ölmarktes entscheidet. Nachdem die Huthi den Hafen von Mocha am Eingang der Bab-el-Mandeb-Straße besetzt und Angriffe auf die Hanish-Inseln gestartet haben, hat der Tankerkrieg weltweit eine neue Stufe erreicht.

Erste Seite: Die Huthi und die geopolitische Belagerung durch den Iran

Die „Ansar Allah“-Bewegung im Jemen versucht, die Initiative auf dem Schlachtfeld vollständig zu übernehmen:

Strategischer Hafen eingenommen: Die Huthi haben die volle Kontrolle über den strategischen Hafen von Mocha übernommen, der am Roten Meer liegt und als Tor zur Bab-el-Mandeb-Straße gilt;

Seeblockade gegen Saudi-Arabien: Die Einnahme dieses Hafens hat für die Huthi einen neuen Brückenkopf geschaffen, um saudische Tanker auf dem Weg zum Suezkanal direkt anzugreifen;

Hanish-Inseln im Visier: Laut Reuters hat die Gruppe gleichzeitig aktive Angriffe auf die Hanish-Inseln gestartet, die als strategisch wichtig auf See gelten;

Schließung des zweiten Korridors: Sollten die Huthi die volle Kontrolle erlangen, erhält ihr Sponsor, der Iran, einen entscheidenden Vorteil in der Konfrontation mit den USA, indem er den zweitgrößten Öltransitweg abschnürt.

„Wenn die Huthi diesen Wasserweg vollständig kontrollieren, verschafft das ihrem Sponsor, dem Iran, einen großen Vorteil im Krieg gegen die USA, verknappt das Angebot drastisch und lässt die Ölpreise auf ein beispielloses Niveau steigen“, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Zweite Seite: US-Gegenangriffe und Marktgleichgewicht

Washington und internationale Analysten versuchen, die Situation mit militärischer Gewalt und wirtschaftlichen Hebeln zu stoppen:

Heftige Schläge in der Straße von Hormus: Das US-Zentralkommando (CENTCOM) führte verheerende Angriffe auf fünf Tanker mit iranischem Öl durch, von denen einer vollständig sank;

Alternative Routen in Gefahr: In einer Zeit, in der militärische Zusammenstöße in der Straße von Hormus, dem wichtigsten Exportnetzwerk Saudi-Arabiens, eskalieren, ist auch die alternative Route über das Rote Meer zu einer gefährlichen Falle geworden;

Chinas entscheidende Rolle: Analysten der ING-Bank merken an, dass weitere Preisanstiege nicht nur von den Huthi abhängen, sondern auch von den künftigen Entscheidungen Chinas, dem weltweit größten Ölabnehmer.

„China hat in den letzten Wochen seine Ölkäufe wieder verstärkt. Sollten die Käufe aus Peking weiter wachsen, wird dies die Auswirkungen jeder Angebotsunterbrechung verdoppeln und die Preise noch weiter in die Höhe treiben“, warnen ING-Experten.

Die Waagschale: Wer gewinnt und wer verliert?

Treibender Faktor Position der Huthi und des Iran USA und Verbrauchermärkte Geografische Kontrolle Hafen Mocha und Bab-el-Mandeb eingenommen, Druck erhöht Trotz Marinepatrouillen kann die Sicherheit der Meerengen nicht garantiert werden Wirtschaftlicher Schlag Ölpreis an einem Tag auf 106,9 $ getrieben und den Weltmarkt erschüttert Konfrontiert mit dem Risiko von Inflation und steigenden Kraftstoffpreisen Tankerkrieg Alternative Exportrouten Saudi-Arabiens vollständig ins Visier genommen 5 iranische Tanker angegriffen, aber das Risiko nicht eingedämmt Nächster Schritt Hanish-Inseln und Schließung der gesamten Meerenge Hoffnung auf Drosselung der Ölimporte durch Peking zur Marktabkühlung

Auf der einen Seite der Waagschale steht die Huthi-Iran-Koalition, die Öl durch die Blockade wichtiger Meerengen zur geopolitischen Waffe macht, auf der anderen Seite stehen die US-Militärkräfte, die Angriffe auf See nicht abwehren können, und die unerwartete Nachfrage aus China. Diese Konfrontation könnte in den kommenden Tagen dazu führen, dass die Ölpreise neue historische Rekorde brechen.

Glauben Sie, dass es den Huthi gelingen wird, das Rote Meer vollständig zu schließen, oder wird die US-Marine eine großangelegte Operation starten, um diese Belagerung zu durchbrechen? Wie wird sich ein Ölpreis von über 106 Dollar pro Barrel auf die Weltwirtschaft auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der energetischen Intrige mit Ihren Freunden und Experten!