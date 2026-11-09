Großbrand im Nahen Osten: Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen erreicht neue Stufe

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Großbrand im Nahen Osten: Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen erreicht neue Stufe

Nachdem der Waffenstillstand, der seit 2022 für relative Ruhe im Jemen gesorgt hatte, im Juli dieses Jahres vollständig zusammengebrochen ist, hat der militärische Konflikt zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition und den Huthi-Rebellen (Ansar Allah) seine gefährlichste und intensivste Phase erreicht.

In den letzten 24 Stunden haben Huthi-Kräfte strategische Ziele in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Als Reaktion darauf flog die Koalitionsluftwaffe über 100 Luftangriffe im gesamten Jemen, was Dutzende zivile Opfer forderte.

Massiver Angriff auf Riad: Schaden am Aramco-Büro

Die Huthi-Rebellen veröffentlichten Details zu ihrer großangelegten Militäroperation auf saudi-arabischem Territorium:

  • Anvisierte Ziele: Die Angriffe richteten sich gegen das Finanzviertel der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, Anlagen des nationalen Ölriesen Saudi Aramco, den internationalen Flughafen sowie ein Lager der Nationalgarde in Nadschran.

  • Erklärung der saudi-arabischen Seite: Die saudi-arabische Luftverteidigung gab bekannt, dass der Großteil der ballistischen Raketen und Marschflugkörper in der Luft zerstört wurde. Durch herabstürzende Trümmerteile wurde jedoch das Verwaltungsgebäude der Firma Aramco in Riad beschädigt.

  • Opfer: Bisher wurden keine offiziell bestätigten Informationen über Todesopfer oder Verletzte auf saudi-arabischem Gebiet bereitgestellt.

Blutiger Tag im Jemen: 105 Luftangriffe und eine Tragödie auf dem Markt

Infolge der Vergeltungsmaßnahmen der Koalitionskräfte ist die Zahl der Opfer im Jemen drastisch gestiegen:

  • Massaker in Bani Huschaisch: Bei Luftangriffen auf den Bezirk Bani Huschaisch nahe Sanaa (Dorf Al-Shariya) kamen mindestens über 40 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden schwer verletzt. Unter den Opfern befinden sich überwiegend Frauen und Kinder.

  • Markt in der Provinz Taiz: Durch einen Raketenangriff auf einen belebten Markt in der Region Taiz kamen mindestens 30 Menschen ums Leben. Die offizielle jemenitische Regierung und die Huthi-Rebellen beschuldigen sich gegenseitig für diese Tragödie.

  • 105 Angriffe an einem Tag: Die Huthi-Rebellen behaupten, dass die Luftwaffe der Koalition innerhalb eines Tages insgesamt 105 Angriffe im ganzen Land geflogen hat.

Chronik der jüngsten Zusammenstöße und Zahlen

Ereignis / Region

Art des Angriffs

Folgen und offizielle Angaben

Riad (Saudi-Arabien)

Ballistische Raketen, Kamikaze-Drohnen

Schaden am Aramco-Hauptsitz, Luftabwehr fing Ziele ab

Nahe Sanaa (Bani Huschaisch)

Luftangriffe der Koalition

Über 40 Opfer (hauptsächlich Kinder und Frauen)

Provinz Taiz

Raketenangriff und Scharfschützenbeschuss

30 Opfer auf einem lokalen Markt, Ärzte verletzt

Gesamtzahl

105 Luftangriffe (innerhalb eines Tages)

Über 1.700 Tote seit Bruch des Waffenstillstands

Scheitern des Friedens und humanitäre Katastrophe

Das 2022 durch internationale Bemühungen unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen hat im Juli dieses Jahres seine Gültigkeit vollständig verloren.

Berichten der UN und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind aufgrund der in den letzten Monaten wieder aufgeflammten Kämpfe über 1.700 Menschen ums Leben gekommen, über 300.000 Einwohner wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Die Vertiefung der geopolitischen Spannungen um den Iran und die USA erhöht die Gefahr, dass dieser Konflikt auf den gesamten Nahen Osten übergreift.

Jemen-KonfliktHuthi-RebellenSaudi AramcoRiadNahost-Krise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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