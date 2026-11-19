Während des Gipfels äußerten die Staatsoberhäupter der drei Länder ihre Positionen zu den brennendsten Punkten der globalen Sicherheit:

In der chinesischen Stadt Shenzhen endeten die ersten dreiseitigen Verhandlungen in der Geschichte zwischen den Staats- und Regierungschefs Chinas, Russlands und der USA am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). CGTN Wie der Fernsehsender berichtete, „Silin Shanchjuan“ fand das Treffen unter dem Vorsitz von Xi Jinping an einem runden Tisch in der Residenz fast eineinhalb Stunden statt, wobei der Hauptteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlief.

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Ukraine-Konflikt: US-Präsident Donald Trump erklärte, dass alle Parteien an einem Ende des Russland-Ukraine-Konflikts interessiert seien, und schlug vor, dieses Thema im Dreierformat zu erörtern. Wladimir Putin unterstützte diesen Vorschlag und betonte, dass es zwischen den drei Ländern „viele übereinstimmende Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, einschließlich der Ukraine-Krise“ gebe. Xi Jinping erwähnte das Thema Ukraine in seiner Eröffnungsrede nicht direkt.

Nukleare Sicherheit und Iran: Donald Trump bezeichnete die Zusammenarbeit der drei Großmächte bei der Bekämpfung der Verbreitung von Atomwaffen als „lebenswichtig“ und rief dazu auf, eine Reduzierung der nuklearen Arsenale zu diskutieren (nach Ablauf des New-START-Vertrags zwischen Russland und den USA im Februar 2026 fordert Washington, auch Peking in neue Abkommen einzubeziehen). Zudem betonte der US-Präsident, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Xi Jinping verglich Atomwaffen mit dem „Schwert des Damokles“ und forderte deren vollständiges Verbot und Vernichtung.

Globale Ordnung und IStGH: Der chinesische Staatspräsident bewertete den Gipfel als „innovativ“ und „wenn die Großmächte zusammenhalten, herrscht Frieden in der Welt, wenn sie in Konflikt geraten, entsteht Chaos“ sagte er. Wladimir Putin sprach die Energie- und Ernährungssicherheit, die Terrorismusbekämpfung sowie die Notwendigkeit der Wahrung der Rolle der Vereinten Nationen an. Trump hingegen sagte: „Wir schreiben Geschichte“und erklärte, man müsse die Aktivitäten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der außerhalb seiner Zuständigkeit agiere, diskutieren.

Führungskraft Die wichtigsten Ideen und Erklärungen auf dem Gipfel Xi Jinping (China) Vollständiges Verbot und Vernichtung von Atomwaffen; Zusammenhalt der Großmächte Wladimir Putin (Russland) Gemeinsame Interessen bezüglich der Ukraine; Energie- und Ernährungssicherheit; Rolle der UN Donald Trump (USA) Beendigung des Ukraine-Krieges; Reduzierung der nuklearen Arsenale; Iran- und IStGH-Frage

Bilaterale Treffen und internationale Reaktion

Vor dem allgemeinen Gipfel führte Donald Trump separate Gespräche mit beiden Staatschefs. Der Dialog mit Wladimir Putin dauerte etwa 40 Minuten — es war ihr erstes vollwertiges persönliches Treffen seit dem Gipfel in Alaska im August 2025, wobei die Ukraine das Hauptthema war. Mit Xi Jinping diskutierte Trump fast eine Stunde lang über Wirtschaft, Zölle, die Taiwan-Frage und Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Die US-Regierung hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass dieser Gipfel ein Ausgangspunkt für weitere Diskussionen sei und keine bahnbrechenden schriftlichen Abkommen unterzeichnet werden sollten. Auch der Kreml beschrieb seine Erwartungen als „pragmatisch“.

Die Durchführung der Verhandlungen in diesem Format wurde jedoch vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie einer Reihe europäischer Politiker — insbesondere dem polnischen Außenminister Radosław Sikorski scharf kritisiert. Sie warnten vor Versuchen, die europäische Sicherheit und das Schicksal der Ukraine ohne deren Beteiligung zu entscheiden.

Glauben Sie, dass nach den Ergebnissen des Dreiergipfels in Shenzhen praktische Fortschritte bei der Lösung des Ukraine-Konflikts und der globalen nuklearen Sicherheit erzielt werden, oder wird der Widerstand Europas und Kiews diesen Prozess behindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!