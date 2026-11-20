Der US-Präsident Donald Trump plant, dass seine Regierung ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine bis Anfang Januar – also bevor die Kontrolle über den US-Kongress an die Demokratische Partei übergeht – erreicht. Dies berichtete die britischeZeitung Financial Times am 20. November unter Berufung auf vier informierte Quellen.

Den Gesprächspartnern der Publikation zufolge hat Washington ukrainische und europäische Beamte bereits über den angestrebten Zeitrahmen für die Beilegung des Konflikts informiert. Die Eile des Weißen Hauses hängt mit den Ergebnissen der Zwischenwahlen im November zusammen: Bei diesen verloren die Republikaner die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat an die Demokraten.

Was wird sich im Januar im Kongress ändern?

Es wird erwartet, dass die Demokraten nach dem Amtsantritt des neuen Kongresses im Januar versuchen werden, eine Reihe von Schritten zu unternehmen:

Einsatz gesetzgeberischer Instrumente zur Erhöhung der Militärhilfe für Kiew;

Verschärfung des Sanktionsdrucks auf Moskau;

Untersuchung der außenpolitischen Schritte der Regierung.

„Trump ist Putin gegenüber wohlwollend eingestellt und will das alles bis Januar abschließen“, sagte ein hochrangiger ukrainischer Beamter der Zeitung und äußerte die Sorge, dass Kiew unter diesen Umständen zu einem Abkommen zu Bedingungen gezwungen werden könnte, die für Russland vorteilhaft sind.

Das Weiße Haus lehnte es ab, den von der Financial Times veröffentlichten Artikel zu kommentieren.

Aspekt Informationen und Details Angestrebter Zeitrahmen Bis Anfang Januar (bevor der neue Kongress seine Arbeit aufnimmt) Hauptgrund Der Gewinn der Mehrheit durch die Demokraten im Senat und Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November Diplomatische Schritte Wiederaufnahme der Kontakte in Abu Dhabi Anfang November unter Vermittlung von Steve Witkoff und Jared Kushner Position der Parteien Kiew äußerte Besorgnis; Europa wurde zu direktem Dialog aufgefordert; Moskau fordert die Berücksichtigung von Sicherheitsinteressen und die Beseitigung der Ursachen

Kontakte in Abu Dhabi und die Reaktion der Parteien

Anfang November nahm der Sonderbeauftragte des US-Chefs Steve Witkoff und der Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner in Abu Dhabi die Kontakte zu Vertretern aus Moskau und Kiew wieder auf und beendete damit eine achtmonatige Verhandlungspause.

Zuvor hatte Donald Trump in Telefongesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs die Verbündeten dazu aufgerufen, „selbst den Dialog mit Putin zu beginnen“ , um den Konflikt schneller zu beenden. Moskau hat wiederholt betont, dass es nur dann für eine politisch-diplomatische Lösung offen sei, wenn Russlands Sicherheitsinteressen berücksichtigt und die ursprünglichen Ursachen der Krise beseitigt würden.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Verschiebung des Machtgleichgewichts im US-Kongress und die vom Weißen Haus gesetzte Frist bis Anfang Januar auf das Tempo der Friedensverhandlungen in den kommenden Wochen auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!