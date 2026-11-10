In Abu Dhabi beginnt ein wichtiger Prozess, der das künftige Schicksal der Weltgeopolitik bestimmen könnte. Zum ersten Mal seit einer mehrmonatigen Pause haben Russland, die USA und die Ukraine trilaterale direkte Verhandlungen wieder aufgenommen. Diese diplomatische Runde, die um 11:50 Uhr Ortszeit (12:50 Uhr Taschkenter Zeit) beginnt, gilt als Wendepunkt beim Wiederaufbau der Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg.

Aktualisierte Zusammensetzung: Unerwartete Änderungen in der russischen Delegation

Die Delegation unter der Leitung des Assistenten des russischen Präsidenten, Wladimir Medinski, ist in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate eingetroffen. Der Hauptaspekt, der die Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich zog, war die Aufnahme neuer und erfahrener Persönlichkeiten in die Riege der Verhandlungsführer.

Der Delegation gehören der stellvertretende russische Außenminister Michail Galusin sowie der Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs, Igor Kostjukow, an. Gleichzeitig wurden der Hauptunterhändler für internationale Sicherheit und Rüstungsfragen, der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, sowie der stellvertretende Leiter der operativen Hauptverwaltung des Generalstabs, Juri Dschigarlowski, in den Prozess einbezogen.

Teilnehmer Status / Position Rolle bei den Verhandlungen Wladimir Medinski Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation Leiter der russischen Delegation Sergej Rjabkow Stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation Experte für globale Sicherheit und strategische Stabilität (neuer Teilnehmer) Michail Galusin Stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation Kurator für GUS und regionale Beziehungen Igor Kostjukow Stellvertretender Chef des Generalstabs Analyse im militärischen und nachrichtendienstlichen Bereich Juri Dschigarlowski Stellvertretender Leiter der operativen Hauptverwaltung Militärisch-operative Planung und Sicherheitsgrenzen (neuer Teilnehmer)

„Das Erscheinen der wichtigsten Experten für militärische operative Planung und Rüstungskontrolle am Tisch deutet darauf hin, dass das Gespräch nun nicht mehr nur allgemeine Erklärungen umfasst, sondern konkrete Abgrenzungen und Garantien betrifft.“

Diplomatie hinter den Kulissen: Warum gerade jetzt?

Das trilaterale Treffen zwischen Russland, den USA und der Ukraine fand zuletzt im Februar 2026 statt. Seitdem wurde der Dialog nur in Form von „Pendeldiplomatie“, also im bilateralen Format, fortgesetzt.

Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten direkte Treffen mit der Kreml-Führung in Moskau und diskutierten anschließend die nächste Verhandlungsrunde separat mit ukrainischen Vertretern in Kiew. Diesmal ist es Abu Dhabi gelungen, alle Parteien wieder an einen Tisch zu bringen.

Das Hauptthema auf dem Tisch: Das Sicherheitssystem nach dem Konflikt

Details und Tagesordnung des Treffens werden streng geheim gehalten. Dennoch deuten durchgesickerte Informationen darauf hin, dass das Hauptthema die Gestaltung eines langfristigen Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine nach dem Ende der Feindseligkeiten ist. Dies könnte Demilitarisierungszonen an den Grenzen, internationale Garantien und Prinzipien zur Festlegung der militärischen Präsenz von Drittstaaten in der Region umfassen.

Wie hoch schätzen Sie die Chancen auf ein trilaterales Abkommen auf dem Boden der VAE ein? Können sich die Parteien in Sicherheitsfragen einigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.