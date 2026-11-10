Geheimes Abkommen in Abu Dhabi: Russland, USA und Ukraine kehren an den Verhandlungstisch zurück

·25·Welt
Geheimes Abkommen in Abu Dhabi: Russland, USA und Ukraine kehren an den Verhandlungstisch zurück

In Abu Dhabi beginnt ein wichtiger Prozess, der das künftige Schicksal der Weltgeopolitik bestimmen könnte. Zum ersten Mal seit einer mehrmonatigen Pause haben Russland, die USA und die Ukraine trilaterale direkte Verhandlungen wieder aufgenommen. Diese diplomatische Runde, die um 11:50 Uhr Ortszeit (12:50 Uhr Taschkenter Zeit) beginnt, gilt als Wendepunkt beim Wiederaufbau der Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg.

Aktualisierte Zusammensetzung: Unerwartete Änderungen in der russischen Delegation

Die Delegation unter der Leitung des Assistenten des russischen Präsidenten, Wladimir Medinski, ist in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate eingetroffen. Der Hauptaspekt, der die Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich zog, war die Aufnahme neuer und erfahrener Persönlichkeiten in die Riege der Verhandlungsführer.

Der Delegation gehören der stellvertretende russische Außenminister Michail Galusin sowie der Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs, Igor Kostjukow, an. Gleichzeitig wurden der Hauptunterhändler für internationale Sicherheit und Rüstungsfragen, der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, sowie der stellvertretende Leiter der operativen Hauptverwaltung des Generalstabs, Juri Dschigarlowski, in den Prozess einbezogen.

Teilnehmer

Status / Position

Rolle bei den Verhandlungen

Wladimir Medinski

Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation

Leiter der russischen Delegation

Sergej Rjabkow

Stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation

Experte für globale Sicherheit und strategische Stabilität (neuer Teilnehmer)

Michail Galusin

Stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation

Kurator für GUS und regionale Beziehungen

Igor Kostjukow

Stellvertretender Chef des Generalstabs

Analyse im militärischen und nachrichtendienstlichen Bereich

Juri Dschigarlowski

Stellvertretender Leiter der operativen Hauptverwaltung

Militärisch-operative Planung und Sicherheitsgrenzen (neuer Teilnehmer)

„Das Erscheinen der wichtigsten Experten für militärische operative Planung und Rüstungskontrolle am Tisch deutet darauf hin, dass das Gespräch nun nicht mehr nur allgemeine Erklärungen umfasst, sondern konkrete Abgrenzungen und Garantien betrifft.“

Diplomatie hinter den Kulissen: Warum gerade jetzt?

Das trilaterale Treffen zwischen Russland, den USA und der Ukraine fand zuletzt im Februar 2026 statt. Seitdem wurde der Dialog nur in Form von „Pendeldiplomatie“, also im bilateralen Format, fortgesetzt.

Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten direkte Treffen mit der Kreml-Führung in Moskau und diskutierten anschließend die nächste Verhandlungsrunde separat mit ukrainischen Vertretern in Kiew. Diesmal ist es Abu Dhabi gelungen, alle Parteien wieder an einen Tisch zu bringen.

Das Hauptthema auf dem Tisch: Das Sicherheitssystem nach dem Konflikt

Details und Tagesordnung des Treffens werden streng geheim gehalten. Dennoch deuten durchgesickerte Informationen darauf hin, dass das Hauptthema die Gestaltung eines langfristigen Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine nach dem Ende der Feindseligkeiten ist. Dies könnte Demilitarisierungszonen an den Grenzen, internationale Garantien und Prinzipien zur Festlegung der militärischen Präsenz von Drittstaaten in der Region umfassen.

Wie hoch schätzen Sie die Chancen auf ein trilaterales Abkommen auf dem Boden der VAE ein? Können sich die Parteien in Sicherheitsfragen einigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Abu Dhabi VerhandlungenRussland-Ukraine KonfliktWladimir MedinskiGlobale SicherheitDiplomatie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Russen und Ukrainer sind ein Volk“: Putins umstrittene Aussagen zu Grenzen und Genetik„Russen und Ukrainer sind ein Volk“: Putins umstrittene Aussagen zu Grenzen und Genetik24 Oktober 14:15„Wir weichen nicht zurück und werden vernichtend antworten!“: Iran erklärt Bereitschaft zum Krieg mit den USA„Wir weichen nicht zurück und werden vernichtend antworten!“: Iran erklärt Bereitschaft zum Krieg mit den USA10 September 21:03Seoul fordert Entschuldigung von Kiew: Geheimer Konflikt um DVRK-GefangeneSeoul fordert Entschuldigung von Kiew: Geheimer Konflikt um DVRK-Gefangene28 September 14:36Kirill Budanow enthüllt seinen Rat an Selenskyj bezüglich des DonbasKirill Budanow enthüllt seinen Rat an Selenskyj bezüglich des Donbas5 September 17:19„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen„Top-geheime Verhandlungen in Maskat!“: USA und Huthi erzielen geheimes Abkommen16 September 22:33Putin Äußert Harte Prognose Über Die WestukrainePutin Äußert Harte Prognose Über Die Westukraine27 Juli 09:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig