In einer Zeit anhaltender politischer Spannungen im Nahen Osten und der komplexen Lage um Palästina, Saudi-Arabien hat das Königreich erneut seine scharfe und entschlossene Haltung auf internationaler Bühne klar zum Ausdruck gebracht. Saudi-Arabien Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud erklärte, dass das offizielle Riad jegliche Versuche, die historische und demografische Realität auf palästinensischem Boden künstlich zu verändern oder die lokale Bevölkerung gewaltsam aus ihrer Heimat zu vertreiben, entschieden ablehnt.

Der Minister betonte, dass der einzige Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden in der Region die bedingungslose Umsetzung des völkerrechtlich anerkannten „Zwei-Staaten-Prinzips“ sei. Diese Lösung setzt die Gründung eines voll souveränen, unabhängigen palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt voraus. Diese kompromisslose Erklärung des Königreichs wird von allen geopolitischen Akteuren in der Region als deutliches diplomatisches Signal gewertet.

„Veto gegen Landraub, Grenzen von 1967 und Ost-Jerusalem“: Die 5 Kernpunkte der Erklärung aus Riad

Saudi-Arabien Die wichtigsten Thesen aus der bedeutenden Rede des Außenministers:

Absolutes Verbot der Zwangsumsiedlung: Das Königreich lehnt Pläne zur Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land und zur Veränderung der Realität entschieden ab;

Das „Zwei-Staaten-Prinzip“ als einzige Lösung: Es wurde festgehalten, dass regionale Stabilität nur durch die Existenz zweier unabhängiger Staaten gewährleistet werden kann;

Unverletzlichkeit der Grenzen von 1967: Das offizielle Riad stellte die Wiederherstellung der international anerkannten territorialen Grenzen von 1967 als Bedingung;

Hauptstadt – Ost-Jerusalem: Es wurde nachdrücklich betont, dass Ost-Jerusalem die Hauptstadt des künftigen palästinensischen Staates sein muss;

Garantie für diplomatisches Gleichgewicht: Saudi-Arabien hat deutlich gemacht, dass es ohne die Sicherung der palästinensischen Unabhängigkeit keine Kompromissvereinbarungen geben wird.

Friedensformeln im Nahen Osten: Ein Vergleich der Ansätze und saudischen Forderungen

Tabelle der bestehenden regionalen Belastungen und der entschlossenen Forderungen Saudi-Arabiens:

Indikatoren und Kriterien Zwangsdruck und Pläne bestimmter Kreise Die offizielle prinzipielle Haltung Saudi-Arabiens Schicksal von Bevölkerung und Land Versuche, Palästinenser in Nachbarländer umzusiedeln Bedingungslose Ablehnung aller Vertreibungsversuche Territoriale Grenzen Aktuelle Annexion und Verletzung der territorialen Integrität Vollständige Wahrung der international anerkannten Grenzen von 1967 Status von Jerusalem Einseitige Kontrolle und Teilungen Status eines souveränen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt Weg zum Frieden Temporäre militärische und wirtschaftliche Beschränkungen Vollständige Einhaltung des „Zwei-Staaten-Prinzips“ Rolle in der arabisch-muslimischen Welt Herbeiführung regionaler Spaltungen Handeln als vollständiger rechtlicher Verteidiger des palästinensischen Volkes

Geopolitische und diplomatische Expertise: Warum ist diese Erklärung Saudi-Arabiens von entscheidender Bedeutung?

Fazit von internationalen Politikwissenschaftlern, Arabisten und Nahost-Analysten:

„Treue zur Arabischen Friedensinitiative“: Saudi-Arabien gilt als Hauptarchitekt der Arabischen Friedensinitiative von 2002; die Erklärung von Faisal bin Farhan zeigt, dass Riad unter keinem politischen Druck von diesem historischen Prinzip abweichen wird und dass es ohne palästinensische Staatlichkeit keinen Frieden in der Region geben kann;

Prävention der Gefahr einer Zwangsumsiedlung: Pläne, die lokale Bevölkerung aus Gaza und dem Westjordanland nach Ägypten oder Jordanien zu vertreiben, könnten die gesamte Region in ein neues Kriegsfeuer stürzen; der scharfe Widerstand Saudi-Arabiens verhindert die Umsetzung solch gefährlicher Szenarien;

Schwerpunkt in globalen Verhandlungen: In allen Normalisierungsverhandlungen mit Washington und Tel Aviv hält Saudi-Arabien an Ost-Jerusalem und den Grenzen von 1967 als „rote Linie“ fest, was das stärkste Instrument zur Wahrung der internationalen Rechte Palästinas darstellt.

Glauben Sie, dass Saudi-Arabiens Widerstand gegen die Vertreibung der Palästinenser und das Festhalten an Ost-Jerusalem zu einem echten Frieden in der Region beitragen kann? Gibt es eine realistische Alternative zur „Zwei-Staaten-Formel“ bei der Lösung des langjährigen Konflikts im Nahen Osten? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur großen Geopolitik mit anderen!