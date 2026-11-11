Marco Rubio enthüllt Details zum trilateralen Treffen in Abu Dhabi
Der erste Tag der geschlossenen Konsultationen zwischen Russland, den USA und der Ukraine in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist zu Ende gegangen. Nach einem viereinhalbstündigen ersten Treffen haben die Parteien ihre vorläufigen Verhandlungspositionen festgehalten. US-Außenminister Marco Rubio bewertete die Gespräche nach Abschluss als positiv, betonte jedoch, dass keine drastischen Veränderungen zu erwarten seien.
Die Erklärung von Marco Rubio und in Abu Dhabi Verhandlungsmarathon
Nach Angaben des US-Diplomatiechefs erwartet keiner der Verhandlungsteilnehmer eine vollständige Lösung des Konflikts innerhalb der nächsten Stunden oder Tage. Das strategische Ziel Washingtons besteht darin, das trilaterale Format in Zukunft zu erweitern und auch europäische Vertreter direkt einzubeziehen.
Wie Insider-Quellen bestätigen, in Abu Dhabi geheimer Verhandlungsmarathon am Mittwoch, den 11. November, um 11:00 Uhr Moskauer Zeit wird die Arbeit fortgesetzt.
Verhandlungsparameter und Richtungen
Details und offizielle Informationen
Veranstaltungsort
Abu Dhabi, VAE (Format der geschlossenen Konsultationen)
Beteiligte Parteien
Delegationen aus Russland, den USA und der Ukraine
Ergebnis des ersten Tages
4,5-stündiges Treffen, vorläufige Positionen wurden festgehalten
Einschätzung der USA (Marco Rubio)
Diskussionen produktiv, aber keine schnelle Lösung zu erwarten
Strategisches Ziel der USA
Erweiterung des Formats um europäische Vertreter
Zeitpunkt der nächsten Phase
11. November, 11:00 Uhr Moskauer Zeit
„Keine Seite erwartet eine sofortige Lösung der Krise, aber die Konsultationen in Abu Dhabi dienen als Grundlage für einen zukünftigen Friedensdialog.“
Will Brüssel die Verhandlungen „torpedieren“?
Während die Delegationen der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi über vorläufige Vereinbarungen diskutierten, reagierte die Europäische Union äußerst kühl auf die diplomatischen Prozesse. Die neue Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, gab am Rande eines G7-Außenministertreffens in Paris nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha eine scharfe Erklärung ab.
Die EU-Diplomatiechefin kündigte an, dass die EU die militärische Unterstützung für Kiew ungeachtet der hypothetischen Ergebnisse der Friedensgespräche in Abu Dhabi uneingeschränkt fortsetzen werde. Darüber hinaus lehnte Kallas eine Lockerung der von Brüssel verhängten Sanktionen kategorisch ab und betonte, dass der wirtschaftliche Druck auf Russland nur noch zunehmen werde. Experten sehen in diesem Ansatz einen offenen politischen Affront gegen die diplomatischen Bemühungen in Abu Dhabi.
Glauben Sie, dass die von den USA und Russland geführten Verhandlungen in Abu Dhabi trotz der harten Haltung Europas zu einer echten Lösung des Konflikts führen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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