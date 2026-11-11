Der erste Tag der geschlossenen Konsultationen zwischen Russland, den USA und der Ukraine in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist zu Ende gegangen. Nach einem viereinhalbstündigen ersten Treffen haben die Parteien ihre vorläufigen Verhandlungspositionen festgehalten. US-Außenminister Marco Rubio bewertete die Gespräche nach Abschluss als positiv, betonte jedoch, dass keine drastischen Veränderungen zu erwarten seien.

Die Erklärung von Marco Rubio und in Abu Dhabi Verhandlungsmarathon

Nach Angaben des US-Diplomatiechefs erwartet keiner der Verhandlungsteilnehmer eine vollständige Lösung des Konflikts innerhalb der nächsten Stunden oder Tage. Das strategische Ziel Washingtons besteht darin, das trilaterale Format in Zukunft zu erweitern und auch europäische Vertreter direkt einzubeziehen.

Wie Insider-Quellen bestätigen, in Abu Dhabi geheimer Verhandlungsmarathon am Mittwoch, den 11. November, um 11:00 Uhr Moskauer Zeit wird die Arbeit fortgesetzt.