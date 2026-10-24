Das Geheimnis unter der Haut gelüftet: Forscher entschlüsseln, wie Malariamücken Blut saugen

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Das Geheimnis unter der Haut gelüftet: Forscher entschlüsseln, wie Malariamücken Blut saugen

Wissenschaftler der renommierten Johns Hopkins University haben erstmals mit beispielloser Präzision beobachtet, welche Prozesse genau auf und unter der Hautoberfläche ablaufen, wenn eine Malariamücke einen Menschen sticht.

Mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras und empfindlichen Mikrosensoren wurden 5 Hauptphasen des Stechvorgangs identifiziert und nachgewiesen, dass das sensorische System des Insekts eine entscheidende Rolle bei der Suche nach einem Blutgefäß spielt. Die Forschungsergebnisse wurden im renommierten Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.

Elektrische Drähte und Mikrokameras: Die 5 Phasen des Stichs

Die Forscher Anopheles coluzzii schlossen hauchdünne elektrische Drähte an die Sinnesorgane der Malariamücken an. Diese Methode ermöglichte es, kleinste Veränderungen der elektrischen Spannung in Echtzeit zu erfassen, während der Rüssel der Mücke in die Haut eindrang:

  • Fünf aufeinanderfolgende Phasen: Die Wissenschaftler unterteilten den Stechvorgang in die Phasen: Durchstechen der Haut, Suche nach dem Blutgefäß, Blutsaugen, Zurückziehen des Rüssels und Abschluss des Vorgangs;

  • Das Geheimnis des Einstichs: Beim Durchstechen der Haut nutzt die Mücke nicht nur ihren Rüssel, sondern aktiviert auch aktiv ihre Sinnesrezeptoren an den Beinen und um den Mundbereich;

  • Absolute Regungslosigkeit: Sobald der Saugvorgang beginnt, verharrt das Insekt völlig regungslos, um seine Sicherheit zu gewährleisten und eine ununterbrochene Nahrungsaufnahme zu ermöglichen.

17 Sekunden schneller als die Dengue-Mücke

Die Forscher verglichen die Bewegungen der Malariamücke mit der Dengue-übertragenden Aedes aegypti und stießen auf ein interessantes Ergebnis:

  • Schnellere Gefäßsuche: Die Malariamücke findet das Blutgefäß unter der Haut im Durchschnitt 17 Sekunden schneller als die Dengue-Mücke;

  • Gleiche Gesamtdauer: Dennoch ist die Gesamtzeit für den Stich und die vollständige Nahrungsaufnahme bei beiden Arten nahezu identisch – sie beträgt etwa 2,5 Minuten; Unabhängige Evolution:

  • Da die evolutionären Wege dieser Arten vor etwa 150 Millionen Jahren auseinandergingen, schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass beide Insekten unabhängig voneinander zu dieser hocheffizienten Methode des Blutsaugens gelangt sind. IR76b-Gen: Ein neuer Schutzansatz gegen Infektionen

Während der Experimente wurde die Aktivität des mit dem Geruchssinn der Mücken verbundenen

IR76b-Gens künstlich ausgeschaltet: Orientierungslosigkeit:

  • Ohne dieses Gen verloren die Mücken fast vollständig die Fähigkeit, gezielt nach Blutgefäßen unter der Haut zu suchen, und ihre Saugrate sank drastisch; Nutzen für die Medizin der Zukunft:

  • Die Autoren sind der Ansicht, dass ein tiefgreifendes Verständnis des sensorischen Systems und der Bewegungsmechanismen von Mücken dazu beitragen wird, in Zukunft völlig neue und effektivere Mittel zum Schutz vor Malaria und ähnlichen schweren Infektionskrankheiten zu entwickeln. Mualliflarning fikricha, chivinlarning sezgi tizimi va harakat mexanizmini mukammal anglash kelajakda bezgak va shu kabi og‘ir yuqumli kasalliklardan himoya qiluvchi mutlaqo yangi, ancha samarali vositalarni yaratishga xizmat qiladi.

Johns Hopkins UniversityMalariamückeScience AdvancesIR76b-GenInsektenforschung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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