Schicksal von Jensen Huang bei Nvidia besiegelt: Vorstand lehnt Rückkehr ab
Nvidia-Gründer Jensen Huang hatte seine Bereitschaft erklärt, auf den Posten des CEO zurückzukehren. Doch der Vorstand des Unternehmens unterstützt diesen Vorschlag nicht. Die neue Führung hat nach Huangs Rücktritt damit begonnen, das Unternehmen zu leiten und einen dauerhaften CEO zu finden.
Dies gab der neue Vorstandsvorsitzende Harvey Jones während einer Telefonkonferenz bekannt, wie NBC News berichtet.
Der Vorstand beabsichtigt nicht, Huang zurückzuholen
Harvey Jones Jensen Huanglehnte es ab, Fragen zu seinem Rücktritt und dem laufenden Untersuchungsverfahren zu beantworten. Er betonte, dass der Vorstand nur dann weitere Informationen bereitstellen werde, wenn dies für notwendig erachtet wird.
„Der Vorstand arbeitet im Namen unserer Aktionäre aktiv daran, die Auswirkungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zu bewältigen und seine Kontrollmöglichkeiten für die Zukunft zu stärken“, sagte Jones.
Diese Erklärung hat Klarheit über die Situation bezüglich Huangs Wunsch nach einer Rückkehr an die Unternehmensspitze geschaffen. Der Vorstand hat seiner Rückkehr bisher nicht zugestimmt.
Huang selbst hatte seine Bereitschaft zur Rückkehr bekundet
Jensen Huang hatte einen Tag zuvor erklärt, dass er für eine Rückkehr als CEO offen sei.
„Wenn der Vorstand der Meinung ist, dass meine Rückkehr im Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, unseres Unternehmens und Amerikas liegt, würde ich mich freuen, diesem Ruf zu folgen und auf den Posten des CEO zurückzukehren“, sagte er.
Huang gab an, dass viele Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und Kunden ihn gebeten hätten, die Führung des Unternehmens wieder zu übernehmen.
Die jüngste Position des Vorstands zeigt jedoch, dass eine solche Rückkehr derzeit nicht zur Debatte steht.
Nvidia sucht einen neuen CEO
Das Unternehmen hat die auf die Auswahl von Führungskräften spezialisierte Firma Heidrick & Struggles beauftragt, einen dauerhaften CEO zu finden.
Laut NBC News verfügt dieses Unternehmen über Erfahrung bei der Auswahl von Führungskräften für Technologiekonzerne. Unter anderem war es 2013–2014 am Prozess der Suche nach einem neuen CEO für Microsoft als Nachfolger von Steve Ballmer beteiligt.
Derzeit fungiert Finanzchefin Colette Kress als Interims-CEO von Nvidia.
Was war der Grund für Huangs Rücktritt?
Jensen Huang gründete Nvidia im Jahr 1993 und leitete das Unternehmen bis zum Herbst 2026.
Ein Skandal um sein Privatleben wurde im Oktober öffentlich. Medienberichten zufolge wurden Informationen über eine Affäre von Huang mit Alice Huang, der Leiterin des Unternehmens Megaspeed, verbreitet. Es hieß, amerikanische Geheimdienste hätten diese Frau der Spionage zugunsten Chinas verdächtigt. Später tauchten Berichte auf, dass Huang auch Beziehungen zu zwei weiteren Mitarbeiterinnen des Unternehmens gehabt habe.
Daraufhin wurde bekannt gegeben, dass der Nvidia-Vorstand ihn von seinen Ämtern als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied entbunden hat.
Die Financial Times schrieb, dass Huang mit seinem Umfeld über eine mögliche Rückkehr als CEO diskutiere und dabei auf die Unterstützung des Weißen Hauses hoffe.
In der aktuellen Situation steht Nvidia vor zwei wichtigen Aufgaben: das Vertrauen in das Führungssystem des Unternehmens zu stärken und einen neuen dauerhaften Leiter zu wählen. Trotz Huangs Wunsch zurückzukehren, teilte der Vorstand mit, dass er derzeit einen anderen Weg einschlägt.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…