Nvidia-Gründer Jensen Huang hatte seine Bereitschaft erklärt, auf den Posten des CEO zurückzukehren. Doch der Vorstand des Unternehmens unterstützt diesen Vorschlag nicht. Die neue Führung hat nach Huangs Rücktritt damit begonnen, das Unternehmen zu leiten und einen dauerhaften CEO zu finden.

Dies gab der neue Vorstandsvorsitzende Harvey Jones während einer Telefonkonferenz bekannt, wie NBC News berichtet.

Der Vorstand beabsichtigt nicht, Huang zurückzuholen

Harvey Jones Jensen Huanglehnte es ab, Fragen zu seinem Rücktritt und dem laufenden Untersuchungsverfahren zu beantworten. Er betonte, dass der Vorstand nur dann weitere Informationen bereitstellen werde, wenn dies für notwendig erachtet wird.

„Der Vorstand arbeitet im Namen unserer Aktionäre aktiv daran, die Auswirkungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zu bewältigen und seine Kontrollmöglichkeiten für die Zukunft zu stärken“, sagte Jones.

Diese Erklärung hat Klarheit über die Situation bezüglich Huangs Wunsch nach einer Rückkehr an die Unternehmensspitze geschaffen. Der Vorstand hat seiner Rückkehr bisher nicht zugestimmt.

Huang selbst hatte seine Bereitschaft zur Rückkehr bekundet

Jensen Huang hatte einen Tag zuvor erklärt, dass er für eine Rückkehr als CEO offen sei.