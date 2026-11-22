Unter Pferden gibt es neben gewöhnlichen Farben auch außergewöhnliche Erscheinungen mit goldenem, silbernem, geflecktem oder metallischem Glanz. Dieses einzigartige Aussehen hängt mit den genetischen Eigenschaften der Tiere und dem Prozess der Pigmentbildung in ihrem Organismus zusammen.

Die Farbe von Fell, Haut und Augen bei Pferden wird hauptsächlich durch ein Pigment namens Melanin bestimmt. Es gibt zwei Haupttypen: Eumelanin, das für schwarze und braune Töne sorgt, und Phäomelanin, das rötliche und gelbliche Farben erzeugt. Die Menge und Verteilung dieser Pigmente wird durch das Zusammenspiel mehrerer Gene gesteuert.

Zum Beispiel verleiht die genetische Variante namens „Champagne“ dem Fell der Pferde einen goldenen oder champagnerfarbenen Ton. Die Augen solcher Pferde sind oft bläulich oder grünlich, und ihre Haut kann einen rosa Ton aufweisen. Das „Cream“-Gen hellt die vorhandene Farbe auf und führt bei Pferden zu hellgoldenen, cremefarbenen oder fast weißen Erscheinungsbildern.

Ein weiteres interessantes Merkmal ist der „Leopard-Komplex“. Er erzeugt das gefleckte Fell, das bei Pferden der Rasse Appaloosa vorkommt. Die „Sabino“-Variante hingegen führt zum Auftreten weißer Bereiche an bestimmten Körperteilen, insbesondere an den Beinen und um den Kopf herum.

Bei der Entstehung dieser Farben spielen auch Melanozyten – spezielle pigmentproduzierende Zellen – eine wichtige Rolle. Ihre Entwicklung, ihre Verteilung in der Haut und den Haarfollikeln sowie die Melaninproduktion werden durch genetische Mechanismen reguliert.

Es ist wichtig zu betonen, dass solche ungewöhnlichen Farben nicht dasselbe sind wie Albinismus oder Leuzismus. Bei echtem Albinismus beispielsweise ist die Melaninproduktion stark reduziert oder kommt fast zum Erliegen. Bei Leuzismus hingegen kann die Entwicklung oder Verteilung der Pigmentzellen gestört sein.