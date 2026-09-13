14-Jährige leidet monatelang nach Anwendung von Anti-Aging-Produkten

·28·Welt
14-Jährige leidet monatelang nach Anwendung von Anti-Aging-Produkten

Die 14-jährige Sienna Sorby kämpfte mehrere Monate lang mit Hautproblemen, nachdem sie bei einer Übernachtungsparty mit einer Freundin Hautpflegeprodukte für Erwachsene ausprobiert hatte.

Das Mädchen sagte, sie sei neugierig gewesen, die Produkte zu testen, weil die Verpackung so „hübsch und ästhetisch“ aussah. Die Produkte waren jedoch für die Haut von Erwachsenen konzipiert. Am Morgen fühlte sich Siennas Haut straff an, begann zu jucken und ihr Gesicht war mit roten Flecken bedeckt.

Dieser Vorfall ereignete sich im Februar 2026. Sienna wusste, dass die Produkte Anti-Aging-Wirkung hatten, verstand aber nicht, dass sie für ihr Alter nicht geeignet waren.

„Wir sahen die Produkte für Erwachsene und wurden neugierig. Ich hatte sie vorher noch nie benutzt, aber sie sahen sehr ästhetisch und hübsch aus“, sagte sie.

Als sich der Zustand ihrer Haut nicht besserte, suchte Sienna einen Arzt auf. Sie berichtete, dass ihre Augenlider gerötet und stark ausgetrocknet waren und nach dem Juckreiz rote Ausschläge an Kiefer und Wangen auftraten. Dieses Problem beeinträchtigte auch ihre Pläne: Sie sollte an einer Modenschau mit fünf Marken und drei Fotoshootings teilnehmen, musste jedoch zwei davon absagen.

Die Ärzte vermuteten, dass ihre Hautbarriere geschädigt sein könnte, und empfahlen die Anwendung einer Rotlichttherapie im Rahmen der Pflege. Die Reaktion ist inzwischen abgeklungen, aber Sienna sagte, sie habe immer noch mit Hautempfindlichkeit und Trockenheit zu kämpfen.

Experten sind ebenfalls besorgt über das wachsende Interesse junger Menschen an Kosmetikprodukten für Erwachsene. Berichten zufolge fragen sogar 8-Jährige nach teuren Hautpflegeprodukten, die von Influencern in sozialen Medien beworben werden. Die British Association of Dermatologists hat davor gewarnt, dass bestimmte Inhaltsstoffe, darunter peelende Säuren, junge Haut schädigen können.

Sienna riet jungen Menschen davon ab, Anti-Aging-Produkte, Säuren und Retinol zu verwenden, ohne zu verstehen, ob diese für ihr Alter geeignet sind.

„Hautpflege kann Spaß machen, aber junge Menschen sollten Produkte verwenden, die für sie geeignet sind“, sagte sie.

Siennas Mutter Marie betonte, dass es auf den Produkten klarere Warnhinweise geben sollte, ob sie für Kinder und Jugendliche geeignet sind oder nicht. Sie ist der Meinung, dass Kinder sich zwar mit Hautpflege beschäftigen können, dass es jedoch ausreichender Informationen und Aufklärung bei der Auswahl altersgerechter, sicherer Produkte bedarf.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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