35-Jahres-Antirekord in den USA: Notstand wegen Masernausbruch ausgerufen

Die epidemiologische Lage in den Vereinigten Staaten spitzt sich zu. Nach der rasanten Ausbreitung des Masernvirus im ganzen Land haben die Behörden des Bundesstaates New York offiziell den Notstand ausgerufen.

Laut den neuesten medizinischen Statistiken der weltberühmten Johns Hopkins University hat die Gesamtzahl der bestätigten Masernfälle in den USA 4.020 erreicht. Dies ist der höchste historische Antirekord, der seit 1991 im Land verzeichnet wurde.

Die Lage in New York: Einführung von Notfallmaßnahmen

Die Staatsverwaltung und die Gesundheitsbehörden sahen sich gezwungen, strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheitsherde zu ergreifen:

Zahlen im Bundesstaat: Offiziellen Berichten zufolge wurden bisher im Bundesstaat New York 101 bestätigte Fälle registriert;

Was bedeutet der Notstand: Die Einführung dieses Status ermöglicht die schnelle Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für das Gesundheitssystem, die Einrichtung weiterer Impfstellen und eine maximale Verschärfung der sanitären Kontrolle in Bildungseinrichtungen.

Warum ist der 35-Jahres-Rekord besorgniserregend?

Experten des US-Gesundheitswesens erklären das Wiederauftreten der Masern, die einst als nahezu ausgerottet galten, mit folgenden Faktoren:

Rückgang der Impfquoten: In den letzten Jahren hat die Tendenz zur Verweigerung planmäßiger Impfungen (Vakzinierung) in der Bevölkerung, insbesondere bei kleinen Kindern, zugenommen, was zu einer Schwächung der kollektiven Immunität geführt hat;

Hohe Ansteckungsgefahr: Masern gehören zu den am schnellsten und leichtesten über Tröpfcheninfektion verbreiteten gefährlichen Infektionen und können bei ungeimpften Personen schwere Komplikationen (Lungenentzündung, Enzephalitis und Hirnschäden) verursachen.

Die Gesundheitsbehörden rufen alle Bürger dazu auf, ihren Impfstatus zu überprüfen und bei Auftreten jeglicher Krankheitssymptome (hohes Fieber, Husten, Hautausschlag) umgehend einen Arzt aufzusuchen.