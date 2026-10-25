Die israelische Regierung bereitet sich auf den Beginn der größten Militäroperation im Westjordanland seit dem „Sechstagekrieg“ von 1967 sowie auf die massenhafte Zwangsumsiedlung von Palästinensern vor. Dies berichtete die renommierte britische The Guardian Zeitung.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Pläne zur strikten Blockade ganzer Wohnviertel in den Städten Hebron und Halhul sowie zur Zwangsumsiedlung der Bevölkerung offengelegt. Er betonte, dass die israelische Armee für die umfangreichste Operation in der Region seit fast 60 Jahren in Alarmbereitschaft versetzt werde.

Was war der Grund für die Eskalation?

Diese scharfen Erklärungen folgten auf Berichte über den Tod zweier israelischer Militärangehöriger in der Nähe der Stadt Hebron:

Massive Hauszerstörungen: Noch am Tag des Angriffs begannen offizielle Stellen mit dem großflächigen Abriss palästinensischer Wohnhäuser;

Pause durch Gerichtsbeschluss: Nachdem die Beschwerden lokaler Unternehmer und Eigentümer geprüft wurden, ordnete der Oberste Gerichtshof Israels eine vorübergehende Aussetzung der Abrissarbeiten („Demontage“) an;

Systematischer Druck: Obwohl der Abriss palästinensischer Häuser unter dem Vorwand fehlender Baugenehmigungen bereits zuvor jährlich Tausende Menschen betraf, sieht der neue Plan die vollständige Räumung ganzer Siedlungen vor.

Wiederholt sich die Tragödie von 1967?

Netanjahu verglich das Ausmaß der bevorstehenden Operation direkt mit den Ereignissen von 1967: