Ein palästinensisches Paar, das aufgrund der israelischen Angriffe im Gazastreifen gezwungen war, sein Zuhause zu verlassen, feierte seine Hochzeit in einem Zelt auf dem Gelände einer Schule, in der es Zuflucht gefunden hatte.

Es handelt sich um May Giddih und Sulaymon Akdih, die in einer Schule in der Stadt Chan Yunis im Süden des Gazastreifens leben, die vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) verwaltet wird.

Da infolge der israelischen Angriffe zahlreiche Gebäude zerstört wurden und die Bevölkerung unter schwierigen Bedingungen leben muss, konnte das Paar keine traditionelle Hochzeitsfeier organisieren. Dennoch beschlossen sie, ihren wichtigen Tag nicht ausfallen zu lassen, und hielten eine bescheidene Zeremonie in einem Zelt auf dem Schulhof ab, das zu ihrer vorübergehenden Unterkunft geworden war.

Die Hochzeit der jungen Leute spiegelte die Hoffnung und den Wunsch wider, selbst inmitten von Krieg und Zerstörung ein neues Leben zu beginnen.