Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die islamischen Staaten dazu aufgerufen, den Druck auf Israel zu erhöhen und die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung von Gaza zu verstärken. Er erklärte zudem, dass die Türkei bereit sei, Container als vorübergehende Unterkünfte nach Gaza zu schicken.

Erdoğan äußerte sich dazu am 18. November während einer Rede vor der Parlamentsfraktion der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung.

Das türkische Staatsoberhaupt betonte, dass die Zivilbevölkerung in Gaza, insbesondere Kinder, unter schwierigen Bedingungen lebe, und sagte, dass muslimische Staaten sich nicht allein auf das Handeln anderer verlassen dürften.

„Wir Muslime müssen handeln und sicherstellen, dass ein stärkerer Druck auf Israel ausgeübt wird. Wir müssen mehr humanitäre Hilfe nach Gaza bringen, bevor sich die winterlichen Bedingungen verschlechtern“, sagte er.

Erdoğan wies darauf hin, dass Kinder in Gaza obdachlos seien und in Kälte und Regen ausharren müssten, und betonte, dass man dieser Situation nicht gleichgültig gegenüberstehen dürfe.

„Wir sind bereit, Container für die vorübergehende Unterbringung unserer Brüder und Schwestern in Gaza zu senden“, unterstrich der türkische Präsident.

Er erklärte zudem, dass die Türkei unabhängig von der Reaktion der internationalen Gemeinschaft weiterhin über die Lage in Gaza sprechen und die Palästinenser unterstützen werde.