Westjordanland: Straßensperren und drastische Bewegungseinschränkungen

Das israelische Militär hat die Sicherheitsmaßnahmen im Westjordanland stark verschärft und Verbindungsstraßen zwischen Städten und Dörfern, Kontrollpunkte sowie Eisentore geschlossen. Die Einschränkungen führen zu langen Staus und erschweren Tausenden Palästinensern den Weg zur Arbeit, zum Studium und zu medizinischen Diensten.

Offene Quellen bestätigen jedoch nicht, dass alle Kontrollpunkte im gesamten Westjordanland gleichzeitig geschlossen wurden, sondern dass in weiten Gebieten und insbesondere im Norden strenge Blockademaßnahmen eingeführt wurden.

Der Verkehr zwischen Städten und Dörfern wurde blockiert

Berichten von Al Arabiya zufolge haben israelische Streitkräfte eine Reihe von Kontrollpunkten und Straßentoren geschlossen, die von Palästinensern genutzt werden. Infolgedessen bildeten sich auf Hauptstraßen lange Fahrzeugschlangen, und die Bevölkerung ist gezwungen, Umwege und deutlich längere Routen zu fahren.

Es wurde berichtet, dass der Übergang Atara nördlich von Ramallah für den Verkehr gesperrt wurde und Autos mit palästinensischen Kennzeichen an einigen Punkten nicht passieren durften. Die Schließung der Kontrollpunkte Atara und Ain Siniya hatte bereits in der Vergangenheit zu stundenlangen Staus und Verkehrsbehinderungen geführt.

Unvorhergesehene Sperrungen verwandeln eine gewöhnliche halbstündige Fahrt oft in eine stundenlange Geduldsprobe.

Das Haupttor des Dorfes Al-Manshiya südlich von Bethlehem wurde ebenfalls am 24. Juli geschlossen. Lokalen Quellen zufolge hat diese Entscheidung den Ein- und Ausgang für die Bevölkerung stark eingeschränkt.

Was hat zu den drastischen Maßnahmen geführt?

Die Beschränkungen wurden nach einem blutigen Zusammenstoß im Dorf Tal bei Nablus verschärft. Bei diesem Vorfall kamen vier Palästinenser und zwei Israelis ums Leben. Die israelische Armee erklärte, sie habe nach dem Vorfall Straßensperren errichtet und mit den Vorbereitungen für eine großangelegte Operation im Westjordanland begonnen.

In einer offiziellen Erklärung der israelischen Armee hieß es, der Urlaub der Soldaten sei gestrichen und im gesamten Gebiet seien zusätzliche Kräfte stationiert worden. Die israelische Seite bezeichnet diese Aktionen als „umfassende Antiterroroperation“.

Im Verlauf weiterer Operationen gab die israelische Armee bekannt, dass im gesamten Westjordanland über 70 Verdächtige festgenommen und allein im Dorf Tal fast 80 Personen befragt wurden.

Nicht 916: Die UN-Statistik verzeichnet 925 Bewegungssperren

Die im Text genannte Zahl von 916 Kontrollpunkten und Toren deckt sich mit früheren Berechnungen aus palästinensischen Quellen. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) verzeichnete jedoch mit Stand Dezember 2025 im Westjordanland und in Ost-Jerusalem 925 permanente oder zeitweise betriebene Verkehrssperren vorhanden sind.

Darunter befinden sich:

89 permanente Kontrollpunkte;

218 zeitweise betriebene Posten;

232 Straßentore;

167 Schuttberge;

105 Straßensperren.

Den UN zufolge beeinträchtigt dieses System die Bewegungsfreiheit von 3,4 Millionen Palästinensern dauerhaft oder regelmäßig. Kontrollpunkte und Eisentore machen rund 60 Prozent aller Sperren aus.

Sind alle Kontrollpunkte geschlossen?

Ein Vergleich offener Quellen bestätigt, dass israelische Streitkräfte den Verkehr in großen Teilen des Westjordanlands, insbesondere in Nablus und den nördlichen Regionen, stark eingeschränkt haben. Weder offizielle noch unabhängige Berichte zeigen jedoch, dass alle 925 Sperren gleichzeitig geschlossen wurden. Daher ist der Ausdruck „Das Westjordanland ist komplett abgeriegelt“ eher im Sinne weitreichender Einschränkungen im gesamten Gebiet zu verstehen.

Die Last der aktuellen Situation ruht vor allem auf der Zivilbevölkerung. Plötzliche Straßensperrungen können den Verkehr von Krankenwagen, Studenten, Arbeitern und Menschen, die auf Dienstleistungen des täglichen Bedarfs angewiesen sind, lahmlegen. Auch die UN betonten, dass solche Einschränkungen den Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und Arbeitsplätzen erschweren.

Da die Militäroperationen im Westjordanland andauern, ist derzeit unklar, wie lange die Einschränkungen anhalten und auf welche weiteren Regionen sie sich ausdehnen werden.