Usbekischer Staatsbürger in den USA wegen Diebstahls von Waren im Wert von 12 Millionen Dollar angeklagt

Das US-Justizministerium hat gegen den 33-jährigen usbekischen Staatsbürger Nursulton Haydarov Anklage wegen Verschwörung zum Diebstahl von mindestens 24 großen LKW-Ladungen erhoben. Den Ermittlungen zufolge beläuft sich der Gesamtwert der verschwundenen Waren auf über 12 Millionen US-Dollar. Die erste Anhörung in diesem umfangreichen Kriminalfall fand vor einem Bundesgericht in Bridgeport, Connecticut, statt.

Ein Schema unter dem Deckmantel des Vertrauens: Wie wurden die Waren gestohlen?

Laut den Ermittlungen des FBI und der Strafverfolgungsbehörden basierte der Betrug auf einem ausgeklügelten Plan:

Übernahme von Unternehmen:

Ab September 2025 erwarben Haydarov und seine mutmaßlichen Komplizen mehrere in den USA tätige Logistikunternehmen oder übernahmen deren Kontrolle; Identitätsdiebstahl:

Sie gaben sich als zuverlässige und erfahrene Spediteure aus und nutzten die Registrierungsnummern (DOT/MC), E-Mail-Adressen und persönlichen Daten der ehemaligen Eigentümer, um große Transportaufträge zu erhalten; Fracht erreichte ihr Ziel nicht:

Die aus den Lagern abgeholten wertvollen Waren wurden nicht an die Auftraggeber geliefert; in einigen Fällen wurde sogar Lösegeld gefordert, um die Fracht an den Eigentümer zurückzugeben. Verhaftung und drohende Strafe

Nach einer Reihe von operativen Maßnahmen zur Aufdeckung der kriminellen Aktivitäten und zur Festnahme des Verdächtigen:

Verhaftung in Kalifornien:

Nursulton Haydarov wurde am 1. Juni 2026 im Bundesstaat Kalifornien festgenommen; Jury-Entscheidung und Nichtschuldbekenntnis: Am 22. September 2026 bestätigte eine Bundes-Grand Jury offiziell die Anklage wegen krimineller Verschwörung. Bei der Gerichtsverhandlung am 21. Oktober plädierte er auf nicht schuldig;

Bis zu 5 Jahre Haft: Sollte sich die Schuld im Prozess vollständig erweisen, drohen ihm bis zu 5 Jahre Gefängnis.

Derzeit setzen das FBI und andere zuständige US-Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen fort, um weitere mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Bande zu identifizieren und den Verbleib der gestohlenen Fracht zu klären. Agar sud jarayonida ayb to‘liq isbotlansa, unga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishi mumkin.

Hozirda FQB va AQSHning boshqa vakolatli huquq-tartibot tuzilmalari jinoiy to‘daning ehtimoliy boshqa a’zolarini aniqlash va o‘g‘irlangan yuklar taqdiriga oydinlik kiritish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.