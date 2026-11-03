Nordkorea Die Schwester des Staatschefs und stellvertretende Leiterin der Abteilung für Propaganda und Agitation des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, Kim Yo-jong, hat in einer offiziellen Erklärung das US-FBI einer vorsätzlichen politischen Provokation beschuldigt.

Die zentrale Nachrichtenagentur Nordkoreas KCNA (KCNA) berichtete, dass Pjöngjangs scharfer Protest durch die jüngsten Anschuldigungen der amerikanischen Geheimdienste ausgelöst wurde. In ihren Berichten behauptete das FBI, dass die nordkoreanischen Geheimdienste hinter dem massiven Cyberangriff auf Binance , eine der weltweit größten Kryptobörsen, und dem Diebstahl digitaler Vermögenswerte stecken sollen.

„Ein bequemer Vorwand“: Versuch, Misserfolge auf dem digitalen Markt zu vertuschen

Kim Yo-jong enthüllte in ihrer Erklärung das wahre Wesen dieser von Washington häufig angewandten Methode:

Waffe des Informationskampfes: Die Vertreterin der DVRK betonte, dass Washington das Image der „mächtigen nordkoreanischen Hacker“ auf der internationalen Bühne ständig nutze, um systemische Mängel in der eigenen internen Finanz- und Digitalinfrastruktur zu kaschieren.

Schwäche westlicher Kryptoplattformen: Anstatt die technologische Anfälligkeit westlicher Finanzsysteme und die Unfähigkeit, transnationale Finanzströme zu kontrollieren, einzugestehen, hat sich die US-Regierung daran gewöhnt, die Schuld für jegliche finanzielle Erschütterungen auf einen abgeschotteten souveränen Staat zu schieben.

Vorwand für neue Sanktionen: In der Erklärung heißt es, das eigentliche Ziel der FBI-Anschuldigungen sei es, in den Medien eine künstliche Grundlage für die Einführung eines neuen Pakets wirtschaftlicher Beschränkungen (Sanktionen) gegen die DVRK zu schaffen. Der Grund dafür ist, dass traditionelle militärische Drohungen gegen Pjöngjang nicht mehr die gewünschten politischen Ergebnisse liefern.

Hintergrund: Das politische Gewicht von Kim Yo-jong in Nordkorea

Kim Yo-jong, die als aktivste und schärfste Stimme Pjöngjangs in der internationalen Politik gilt, nimmt eine bedeutende Stellung in der Staatsführung ein:

Aktuelle Position: Sie ist seit 2021 als stellvertretende Leiterin der Abteilung für Propaganda und Agitation des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas tätig.

Erfahrung: Davor, im Zeitraum von 2015 bis 2021, bekleidete sie das Amt der ersten stellvertretenden Leiterin dieser wichtigen Abteilung.

Dieser Vorstoß der Führung der DVRK zeigt, dass sich die Konfrontation mit den USA im globalen digitalen Raum weiter verschärft und der Informationskrieg zwischen den Parteien eine neue Stufe erreicht hat.