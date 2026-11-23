In Mexiko wurde Fausto Isidro Meza-Flores, bekannt als „El Chapo Isidro“ und einer der meistgesuchten Drogenkartellführer auf der Liste des FBI, festgenommen. Die Spezialoperation zu seiner Verhaftung eskalierte in einem bewaffneten Konflikt, bei dem 11 Menschen ums Leben kamen.

Der 44-jährige Meza-Flores wurde am 20. November bei einer Militäroperation in der Stadt Guasave im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa gefasst. Bei dem Einsatz wurden auch Geheimdienstinformationen der US-Sicherheitsdienste genutzt. Zusammen mit dem Drogenbaron wurden zwei weitere Mitglieder seiner kriminellen Gruppe festgenommen: German Rolando Galves Mesa, bekannt als „El Serafin“, sowie eine für Finanzoperationen zuständige Person.

Während der Operation starben bei einem Schusswechsel sieben mutmaßliche Kartellmitglieder und vier Soldaten. Nach dem Vorfall verschärfte sich die Lage in der Region: An einigen Orten wurden Autos und Gebäude in Brand gesteckt, Straßen blockiert und bewaffnete Zusammenstöße dauerten an.