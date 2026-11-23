In Mexiko festgenommener Drogenbaron: USA hatten 5 Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt
In Mexiko wurde Fausto Isidro Meza-Flores, bekannt als „El Chapo Isidro“ und einer der meistgesuchten Drogenkartellführer auf der Liste des FBI, festgenommen. Die Spezialoperation zu seiner Verhaftung eskalierte in einem bewaffneten Konflikt, bei dem 11 Menschen ums Leben kamen.
Der 44-jährige Meza-Flores wurde am 20. November bei einer Militäroperation in der Stadt Guasave im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa gefasst. Bei dem Einsatz wurden auch Geheimdienstinformationen der US-Sicherheitsdienste genutzt. Zusammen mit dem Drogenbaron wurden zwei weitere Mitglieder seiner kriminellen Gruppe festgenommen: German Rolando Galves Mesa, bekannt als „El Serafin“, sowie eine für Finanzoperationen zuständige Person.
Während der Operation starben bei einem Schusswechsel sieben mutmaßliche Kartellmitglieder und vier Soldaten. Nach dem Vorfall verschärfte sich die Lage in der Region: An einigen Orten wurden Autos und Gebäude in Brand gesteckt, Straßen blockiert und bewaffnete Zusammenstöße dauerten an.
„El Chapo Isidro“ wurde 2025 in die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher des FBI aufgenommen. Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu 5 Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Festnahme oder Verurteilung führen würden.
Die US-Behörden beschuldigen Meza-Flores, Anführer einer der größten Drogenhandelsorganisationen Mexikos, der Meza-Flores-Organisation, zu sein. Ihm und seiner Gruppe wird der Schmuggel von Kokain, Methamphetamin, Heroin, Fentanyl und Marihuana in die USA vorgeworfen. Zudem liegen Anklagen wegen Geldwäsche, Waffendelikten und Drogenterrorismus gegen ihn vor.
Seine Festnahme wird als bedeutendes Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den mexikanischen und US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden gewertet. Die Verhaftung des Kartellführers könnte jedoch das Machtgleichgewicht zwischen den kriminellen Gruppen in der Region beeinflussen.
Meza-Flores befindet sich derzeit in der Gewalt der mexikanischen Regierung. Eine offizielle Entscheidung über seine Auslieferung an die USA wurde bisher nicht bekannt gegeben.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…