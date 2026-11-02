FBI deckt auf: Wie nordkoreanische Hacker in das Binance-System eingedrungen sind (Alle Details)

Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) hat die Verantwortung für den beispiellosen Cyberangriff auf die weltweit größte Kryptobörse Binance offiziell nordkoreanischen Hacker-Gruppierungen zugeschrieben. Dies berichtete die renommierte Nachrichtenagentur Bloomberg .

Laut einer offiziellen Erklärung der US-Sicherheitsbehörde gelang es den Cyberkriminellen, eine Rekordsumme von über 6,3 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten zu stehlen. Dies gilt als der größte Raubüberfall in der Geschichte der globalen Finanz- und Kryptoindustrie.

Pjöngjangs „digitale Signatur“: Wie wurden die Hacker entlarvt?

FBI-Ermittler haben in Zusammenarbeit mit internationalen Experten für Cybersicherheit die Transaktionsketten der gestohlenen Gelder Schritt für Schritt nachverfolgt:

Mit Pjöngjang verbundene Strukturen: Die Analyse der Transaktionen zeigte eine spezifische „digitale Signatur“, die bestätigt, dass der Angriff direkt von Elite-Hacker-Netzwerken unter der Kontrolle der nordkoreanischen Regierung (einschließlich der berüchtigten TraderTraitor -Gruppe) durchgeführt wurde;

Versuch der Geldwäsche: Um die Spuren der gestohlenen Gelder zu verwischen, wurden diese über komplexe Routen durch mehrere Blockchain-Netzwerke verteilt und abgezogen;

Rekordausmaß: Das FBI betonte, dass dieser Vorfall alle bisherigen Einbrüche seit Bestehen des Kryptomarktes übertrifft und in seinem Ausmaß beispiellos ist.

Reaktion von Binance: Krisenstab und Sicherheit der Kundengelder

Sobald der Systemeinbruch festgestellt wurde, leitete die Geschäftsführung von Binance Notfallmaßnahmen ein:

Globaler „Krisenstab“: Es wurde eine spezielle Krisengruppe gebildet, um das Sicherheitssystem einer tiefgreifenden Prüfung zu unterziehen, Schwachstellen zu isolieren und die Nutzervermögenswerte vollständig zu schützen;

Sicherung der Gelder: Die Börse erklärte, dass sie Reservefonds eingesetzt habe, um sicherzustellen, dass normale Kunden keine Verluste erleiden, und die Situation unter Kontrolle gebracht habe.

Internationale Sanktionen und geopolitische Risiken

US-Behörden äußern große Besorgnis über den weiteren Verbleib der gestohlenen Milliarden: