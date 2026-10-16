Brände in Kalifornien verschärfen sich: Über 150.000 Haushalte ohne Strom (Video)

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Brände in Kalifornien verschärfen sich: Über 150.000 Haushalte ohne Strom (Video)

Starker Wind, Hitze und trockene Luft In Kalifornien haben das Risiko der Brandausbreitung erhöht. Während sich die Flammen in Malibu und anderen Gebieten bewohnten Zonen näherten, leiteten die örtlichen Behörden Evakuierungsmaßnahmen ein. Aufgrund der gefährlichen Wetterbedingungen wurde auch die Stromversorgung großflächig vorübergehend unterbrochen.

Im US-Bundesstaat Kalifornien wird derzeit gegen mehrere Brände gleichzeitig gekämpft. Während Feuerwehrleute in einigen Gebieten versuchen, die Ausbreitung der Flammen zu stoppen, erschweren starke Winde die Lage zusätzlich.

In welchen Gebieten breiten sich die Brände aus?

Einer der besorgniserregendsten Punkte in Südkalifornien ist die Umgebung von Malibu im Los Angeles County. Es wurde berichtet, dass das dort ausgebrochene Bryson-Feuer eine Fläche von etwa 200 Acres, also rund 81 Hektar, erfasst hat.

Zudem wurden Brände in der Nähe der Stadt Azusa bei Los Angeles sowie auf dem Gelände des Militärstützpunkts Camp Pendleton im San Diego County gemeldet. In einigen Gebieten wurden Evakuierungsbefehle erteilt und der Straßenverkehr vorübergehend eingeschränkt.

Den Daten der kalifornischen Brandschutzbehörde zufolge wurden neben dem Bryson-Feuer weitere aktive Brände registriert. Deren Ausdehnung und der Grad der Eindämmung können sich schnell ändern.

Warum sind über 150.000 Abonnenten ohne Strom?

Nicht alle Stromausfälle sind auf direkte Schäden durch das Feuer zurückzuführen. Stromnetzbetreiber schalten in einigen Gebieten vorsorglich den Strom ab, um das Risiko zu verringern, dass abgerissene Leitungen oder elektrische Anlagen bei starkem Wind Brände verursachen.

Berichten vom 16. Oktober zufolge sind in ganz Kalifornien über 150.000 Stromverbraucher ohne Versorgung. Dabei ist nicht die Einwohnerzahl gemeint, sondern die Anzahl der an das Stromnetz angeschlossenen Abonnenten.

Solche präventiven Maßnahmen zielen darauf ab, das Brandrisiko zu senken. Der Stromausfall kann jedoch für die Bevölkerung, insbesondere für Menschen, die zu Hause auf medizinische Geräte angewiesen sind oder eine ständige Stromversorgung benötigen, zusätzliche Schwierigkeiten verursachen.

Starker Wind macht die Situation noch gefährlicher

Die gefährlichen Wetterbedingungen in Kalifornien werden auch durch die Santa-Ana-Winde beeinflusst. Trockene Luft und starker Wind begünstigen die schnelle Ausbreitung der Flammen, was die Arbeit der Feuerwehrleute erschwert.

Der örtliche Wetterdienst hat für einige Gebiete Warnungen vor einer hohen Brandgefahr (rote Stufe) herausgegeben. Es wurde mitgeteilt, dass die gefährlichen Bedingungen bis zum 17. Oktober anhalten könnten.

Aus diesem Grund beobachten die örtlichen Behörden die Lage genau, und der Bevölkerung in Gebieten mit hoher Brandgefahr wird empfohlen, die offiziellen Warnungen aufmerksam zu verfolgen.

Evakuierung und Sicherheitsmaßnahmen

In Gebieten, in denen sich das Feuer bewohnten Zonen näherte, wurden Maßnahmen zur Evakuierung der Menschen in sichere Bereiche ergriffen. Obwohl einige Evakuierungsbefehle später geändert wurden, kann sich die Situation in Gebieten mit anhaltender Brandgefahr jederzeit ändern.

Experten betonen, wie wichtig es ist, unter solchen Bedingungen den Anweisungen der lokalen Behörden und Rettungsdienste zu folgen. Da sich die Richtung des Feuers und die Windgeschwindigkeit kurzfristig ändern können, ist es notwendig, Sicherheitsmaßnahmen nicht zu verzögern.

Fazit

Die Situation in Kalifornien hat gleichzeitig mehrere Probleme aufgeworfen: die Eindämmung der Brände, die Evakuierung der Bevölkerung in sichere Gebiete und die Verringerung der Risiken in den Stromnetzen.

Der Stromausfall bei über 150.000 Abonnenten verdeutlicht das Ausmaß, doch das Hauptanliegen bleibt, die Ausbreitung der Flammen auf bewohnte Gebiete zu verhindern und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Unter Bedingungen anhaltender starker Winde und trockener Luft hängt die weitere Entwicklung der Lage vom Wetter sowie den Maßnahmen der Brandbekämpfungsteams ab.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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