Großer Cyberangriff: Wie nordkoreanische Hacker die Kryptobörse Binance gehackt haben

Der globale Kryptomarkt und das Finanzsicherheitssystem wurden mit einem der verheerendsten und umfangreichsten Cyberangriffe der Geschichte konfrontiert. Von der weltweit führenden Kryptobörse Binance wurde eine Rekordsumme von über 6 Milliarden US-Dollar gestohlen.

Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) hat dieses beispiellose Cyberverbrechen aufgedeckt und offiziell bestätigt, dass hinter dem Angriff Hackerorganisationen stehen, die mit dem nordkoreanischen Staat in Verbindung stehen.

Das Ziel von TraderTraitor: Die gestohlenen Gelder entsprechen einem Viertel des BIP der DVRK

Laut den Schlussfolgerungen des FBI steckt hinter diesem globalen Raubzug in der Kryptowelt das berüchtigte nordkoreanische Hackernetzwerk TraderTraitor Gruppe:

Rekordzahlen: Die Summe von über 6 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern entspricht fast 25 Prozent (einem Viertel) des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) des gesamten nordkoreanischen Staates;

Geopolitisches Risiko: Experten äußern ernsthafte Besorgnis darüber, dass diese Menge an digitalen Vermögenswerten in die Hände staatlich kontrollierter Hacker gelangt ist, was zur Umgehung globaler Sanktionen und zur Finanzierung strategischer Militärprogramme genutzt werden könnte.

Wie wurde der Angriff durchgeführt? Ein einfacher Laptop und Software zur Spurenvernichtung

Erste Untersuchungen der Binance-Verwaltung haben die technischen Details des Angriffs enthüllt:

Einstiegspunkt (29. Oktober): Die Cyberkriminellen griffen das interne Netzwerk der Börse nicht direkt an, sondern nahmen den Arbeitslaptop eines Mitarbeiters ins Visier und drangen so in das System ein;

Schädliche Viren zur Spurenvernichtung: Nachdem sie in das Netzwerk eingedrungen waren, verwendeten die Hacker spezielle Schadsoftware (Wiper/Anti-Forensik), die alle Anmeldedaten und Zugriffsspuren im System vollständig löschte;

Abfluss der Gelder: Unter Bedingungen, in denen die Spuren gelöscht waren, gelang es ihnen, riesige Mengen an Krypto-Assets blitzschnell an verschiedene Adressen zu transferieren.

Es wird erwartet, dass dieser Vorfall zu einer Verschärfung der Sicherheitsanforderungen in der globalen Kryptoindustrie und zu einer grundlegenden Überarbeitung der Verwahrungssysteme für Vermögenswerte an Kryptobörsen führen wird.