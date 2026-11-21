Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) untersucht einen möglichen Cyberangriff auf das National Crime Information Center (NCIC), eine wichtige Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden genutzt wird. Es besteht die Sorge, dass Hacker in das System eingedrungen sein und die darin gespeicherten Daten manipuliert haben könnten.

Dies berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf eigene Quellen. Bisher sind das genaue Ausmaß des Cyberangriffs, die Folgen und das Ausmaß der Schäden an der Datenbank nicht bekannt.

Es geht um das NCIC-System, das für die Strafverfolgungsbehörden in den USA von entscheidender Bedeutung ist und den Datenaustausch im ganzen Land ermöglicht.

Warum ist die NCIC-Datenbank so wichtig?

Das National Crime Information Center (NCIC) ist eines der wichtigsten Systeme in den USA, das den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden auf verschiedenen Ebenen gewährleistet. Das FBI ist für dessen Betrieb verantwortlich.

Ein ehemaliger FBI-Mitarbeiter erklärte gegenüber CNN die Bedeutung der Datenbank und betonte, dass Strafverfolgungsbeamte sie täglich nutzen.

Über dieses System können die Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden:

die Identität gesuchter Krimineller feststellen;

prüfen, ob Haftbefehle vorliegen;

Informationen abrufen, die für die Strafverfolgung notwendig sind;

Informationen austauschen, die für die öffentliche Sicherheit unmittelbar relevant sind.

Daher kann jedes Problem mit der Cybersicherheit dieser Datenbank nicht nur technische Auswirkungen haben, sondern auch die tägliche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigen.

Hacker könnten Daten manipuliert haben

Laut der CNN-Quelle besteht die größte Sorge im Zusammenhang mit dem möglichen Cyberangriff darin, dass die Hacker nicht nur auf die Datenbank zugegriffen, sondern möglicherweise die darin gespeicherten Daten verändert haben.

Wenn Daten verändert wurden, könnte dies die Zuverlässigkeit von Informationen über gesuchte Personen, Haftbefehle oder andere wichtige Daten, die von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden, beeinträchtigen.

Dies wird jedoch bisher nur als Möglichkeit diskutiert. Es ist offiziell nicht bestätigt, dass Hacker tatsächlich Daten verändert oder genutzt haben.

Auch der Zeitpunkt des Cyberangriffs ist unklar. CNN zufolge wurde der mögliche Einbruch vor einigen Tagen entdeckt.

FBI hat bisher keinen Kommentar abgegeben

CNN hat das FBI um eine Stellungnahme zu diesem Bericht gebeten, doch die Behörde hat auf die Anfrage des Senders nicht reagiert.

Interessanterweise hatte FBI-Direktor Kash Patel am 19. November die Erfolge der Behörde im Bereich der Cybersicherheit öffentlich gelobt.

Gleichzeitig ist dies nicht das erste Cybersicherheitsproblem im Zusammenhang mit FBI-Systemen, das in den letzten Monaten gemeldet wurde.

FBI-Systeme waren bereits zuvor Ziel von Cyberangriffen

Im September dieses Jahres gab es Berichte, dass die Hackergruppe ShinyHunters Zugriff auf medizinische Daten von FBI-Mitarbeitern erlangt hatte.

Diese Vorfälle machen die Frage der Sicherheit der von US-Strafverfolgungsbehörden genutzten Informationssysteme noch dringlicher.

Die Ergebnisse der Untersuchung zum möglichen Cyberangriff auf die NCIC-Datenbank, das genaue Ausmaß des Vorfalls und die Frage, ob Daten manipuliert wurden, sind bisher nicht bekannt gegeben worden.