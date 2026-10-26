Wertvolle Rolex-Uhr neben einem Mülleimer in Frankreich gefunden (Video)

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das zeigt, wie eine Rolex-Armbanduhr neben einem Mülleimer in Frankreich gefunden wurde. Die Aufnahmen erregten große Aufmerksamkeit. Dies berichtete The Tribune.

Das Video zeigt, wie eine Person eine Schachtel öffnet, die neben einem Mülleimer stand, und darin eine Rolex-Uhr sowie die dazugehörigen Dokumente entdeckt. Die wertvolle Uhr befand sich zusammen mit ihrer Originalverpackung und einer speziellen Tasche darin. Der Mann steckte die Uhr in die Tasche und nahm sie mit.

Dieses Video verbreitete sich vor dem Hintergrund der Massenproteste und der damit verbundenen Plünderungen, die am 17. Oktober 2026 in Frankreich stattfanden. An diesem Tag wurde aus mehreren Städten berichtet, dass auch Geschäfte teurer Marken wie Rolex geplündert wurden.

Es ist jedoch noch nicht bestätigt, ob es sich bei der gefundenen Uhr um eine echte Rolex handelt oder ob sie aus einem der geplünderten Geschäfte stammt. In den sozialen Medien wurden zudem Zweifel geäußert, ob das Video inszeniert sein könnte.