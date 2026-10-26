Wertvolle Rolex-Uhr neben einem Mülleimer in Frankreich gefunden (Video)

·73·Welt
Wertvolle Rolex-Uhr neben einem Mülleimer in Frankreich gefunden (Video)

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das zeigt, wie eine Rolex-Armbanduhr neben einem Mülleimer in Frankreich gefunden wurde. Die Aufnahmen erregten große Aufmerksamkeit. Dies berichtete The Tribune.

Das Video zeigt, wie eine Person eine Schachtel öffnet, die neben einem Mülleimer stand, und darin eine Rolex-Uhr sowie die dazugehörigen Dokumente entdeckt. Die wertvolle Uhr befand sich zusammen mit ihrer Originalverpackung und einer speziellen Tasche darin. Der Mann steckte die Uhr in die Tasche und nahm sie mit.

Dieses Video verbreitete sich vor dem Hintergrund der Massenproteste und der damit verbundenen Plünderungen, die am 17. Oktober 2026 in Frankreich stattfanden. An diesem Tag wurde aus mehreren Städten berichtet, dass auch Geschäfte teurer Marken wie Rolex geplündert wurden.

Es ist jedoch noch nicht bestätigt, ob es sich bei der gefundenen Uhr um eine echte Rolex handelt oder ob sie aus einem der geplünderten Geschäfte stammt. In den sozialen Medien wurden zudem Zweifel geäußert, ob das Video inszeniert sein könnte.

RolexFrankreichPlünderungSoziale MedienLuxusuhren
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schatz in der Wand: Italienische Polizei entdeckt 3,2-Millionen-Euro-Versteck der MafiaSchatz in der Wand: Italienische Polizei entdeckt 3,2-Millionen-Euro-Versteck der Mafia23 September 10:52„Sünde am Esstisch!“: Wie ein Mönch in Thailand 2,8 Millionen Dollar an Spendengeldern veruntreute„Sünde am Esstisch!“: Wie ein Mönch in Thailand 2,8 Millionen Dollar an Spendengeldern veruntreute12 September 09:30Riesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht TagenRiesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht Tagen8 Juli 23:25Argentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-StarArgentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-StarHeute 13:10Großes Zugunglück in Russland: 20 Waggons entgleist und 7 Kesselwagen in Brand geratenGroßes Zugunglück in Russland: 20 Waggons entgleist und 7 Kesselwagen in Brand geratenHeute 13:08Die größte Frau der Welt aus der Türkei hat acht Guinness-Weltrekorde aufgestellt!Die größte Frau der Welt aus der Türkei hat acht Guinness-Weltrekorde aufgestellt!Heute 13:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt