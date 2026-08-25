Mülldeponie-Einsturz in Guinea

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Mülldeponie-Einsturz in Guinea

In Conakry, der Hauptstadt von Guinea, kam es nach starken Regenfällen zu einem Erdrutsch auf einer Mülldeponie. Die Tragödie forderte mindestens 30 Todesopfer und 22 Verletzte, von denen sechs schwer und 16 leicht verletzt wurden.

Der Vorfall ereignete sich am 23. August gegen 02:00 Uhr morgens auf der Mülldeponie Dar-es-Salam in der Gemeinde Gbessia in Conakry. Durch heftige nächtliche Regenfälle stürzte ein riesiger Müllberg ein und begrub Zelte, provisorische Unterkünfte und andere Wohngebäude in der Nähe unter sich.

Rettungskräfte trafen mit schwerem Gerät und Baggern am Unfallort ein, um nach Verschütteten zu suchen. Einige der Verletzten wurden in das Donka-Universitätskrankenhaus in Conakry gebracht.

Augenzeugen zufolge war die Masse des eingestürzten Mülls so gewaltig, dass sie umliegende Häuser und sogar eines der mehrstöckigen Gebäude unter sich begrub. Die Anwohnerin Sire Diallo berichtete, dass sie bei der Tragödie alle ihre fünf Kinder verloren habe.

Die Katastrophe ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die Regierung vor der Gefahr der Deponie gewarnt hatte. Am 20. August kündigte die Ministerin für Gebietsverwaltung, Jenabu Touré, die Schließung der Deponie und die Verlagerung des Mülls außerhalb von Conakry an.

Der guineische Premierminister Amadou Oury Bah besuchte den Unglücksort, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Die Regierung rief die Bevölkerung zur Ruhe, zum Zusammenhalt und zur strikten Befolgung der Anweisungen der Rettungsdienste auf.

Mülldeponie-Einsturz in Guinea
GuineaConakryDar es SalaamAmadou Oury Bah
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Charos
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