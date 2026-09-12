„Sünde am Esstisch!“: Wie ein Mönch in Thailand 2,8 Millionen Dollar an Spendengeldern veruntreute

Ein beispielloser Skandal erschüttert Südostasien, wo religiöser Glaube, immenser Reichtum und moralischer Verfall aufeinanderprallten. Ein berühmter 66-jähriger buddhistischer Mönch, der einen der ältesten und heiligsten Tempel Thailands leitete, wurde wegen massiven Finanzbetrugs und eklatanter Verstöße gegen religiöse Gebote verhaftet. Es stellte sich heraus, dass der Mönch über zwei Jahre hinweg 2,8 Millionen Dollar (ca. 234 Millionen Rubel) an Spendengeldern veruntreute und auf das Konto seiner 47-jährigen Geliebten überwies. Das Schockierendste: Bei der Untersuchung wurden in seinem Privatgemach geheime Videos gefunden, die sexuelle Handlungen auf seinem Esstisch zeigten. Wie konnte der Betrüger hinter heiligen Gewändern Millionen in Gold und Rolex-Uhren anhäufen, wie wurden seine schändlichen Geheimnisse enthüllt und warum wurde der Esstisch als Beweismittel beschlagnahmt?

2,8 Millionen Dollar Spenden und eine 47-jährige Geliebte: Der Mechanismus des Finanzbetrugs

Eine polizeiliche Sonderoperation enthüllte das luxuriöse und verborgene Leben hinter der Maske des Mönchs:

Zwei Jahre systematischer Diebstahl: Über zwei Jahre hinweg veruntreute der 66-jährige Obermönch schrittweise die Spenden und Zuwendungen, die dem alten Tempel zugutekamen;

Konten der Geliebten: Die Gesamtsumme der veruntreuten Gelder belief sich auf fast 2,8 Millionen Dollar, die direkt auf Konten überwiesen wurden, die auf den Namen der 47-jährigen Partnerin (Geliebten) des Mönchs eröffnet wurden;

Goldbarren und Bargeldstapel: Bei der Durchsuchung sichergestellte Fotos zeigen dutzende Kilogramm Goldbarren, teure Rolex-Uhren und bündelweise Bargeld, die den Tisch bedeckten;

Missbrauch des Vertrauens: Gelder, die von Tausenden Gläubigen für Tempelrenovierungen und Bedürftige gespendet wurden, flossen in den luxuriösen Lebensstil dieser beiden Personen.

„Video-Schande“: Sünde am Esstisch und Entzug des Status

Dieser Fall wurde nicht nur zu einem Korruptionsskandal, sondern zu einer der größten religiösen Schanden in der Geschichte des Buddhismus:

Geheime Videos aus der Residenz: Einsatzkräfte beschlagnahmten Überwachungsaufnahmen aus der privaten Residenz des Mönchs auf dem Tempelgelände;

Geschlechtsverkehr auf dem Esstisch: Die Videoaufnahmen zeigen eindeutig, wie der 66-jährige Mönch und seine 47-jährige Partnerin offen auf dem Esstisch im Tempel Geschlechtsverkehr hatten;

Bruch des strengen Gelübdes: Da körperliche Nähe und sexuelle Beziehungen zu Frauen für buddhistische Mönche streng verboten sind, wurde er nach Bekanntwerden des Vorfalls offiziell seines religiösen Status und seiner Gewänder enthoben;

Tisch als Beweismittel beschlagnahmt: Der große runde Holztisch, auf dem der Geschlechtsverkehr stattfand, wurde von der Polizei als offizielles Beweismittel beschlagnahmt und mit einem Pickup abtransportiert.

Volkszorn und die Unausweichlichkeit der Strafe

Die auf der Pressekonferenz präsentierten Beweise lösten in der thailändischen Öffentlichkeit eine Welle von Wut und Abscheu aus:

Verantwortung vor Gericht: Gegen den ehemaligen Mönch und seine Partnerin wurde ein Strafverfahren wegen schweren Betrugs, Veruntreuung von Spendengeldern und Verletzung religiöser Werte eingeleitet;

Systematische Prüfungen: Nach diesem Vorfall werden landesweit Forderungen laut, die Finanzströme und Spendenboxen aller großen Tempel streng zu kontrollieren;

Eine Lektion über moralischen Verfall: Die Gier eines Mannes, der vorgab, weltlichen Genüssen zu entsagen, führte ihn direkt vor die Gefängnistore.

Dieses abscheuliche Verbrechen unter dem Deckmantel der Heiligkeit war ein schwerer Schlag für die thailändische Gesellschaft und zeigte, dass selbst der höchste spirituelle Status moralische Verkommenheit nicht kaschieren kann.

Glauben Sie, dass Tempelfinanzen unter staatliche Kontrolle gestellt werden sollten, um solche grausamen Plünderungen von Spendengeldern zu verhindern? Wie kann ein Mensch in einer als heilig geltenden Position zum Sklaven seiner Triebe werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese skandalöse Enthüllungsgeschichte mit Ihren Liebsten!