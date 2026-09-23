Schatz in der Wand: Italienische Polizei entdeckt 3,2-Millionen-Euro-Versteck der Mafia

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Schatz in der Wand: Italienische Polizei entdeckt 3,2-Millionen-Euro-Versteck der Mafia

In der italienischen Stadt Caivano bei Neapel übertraf eine groß angelegte Razzia der Strafverfolgungsbehörden gegen das organisierte Verbrechen selbst die dramatischsten Szenen aus Kinofilmen. Bei der Durchsuchung einer unscheinbar wirkenden Wohnung entdeckten die Carabinieri (eine militärische Polizeieinheit) in elektronisch betriebenen Geheimfächern, die in Wände und Möbel eingebaut waren, Bargeld in Höhe von 3,2 Millionen Euro sowie wertvolle Besitztümer. Laut Informationen führender italienischer Medien hatte das kriminelle Netzwerk spezielle elektronische Mechanismen und verschiebbare Geheimfächer konstruiert, um an das Geld zu gelangen; einer der geheimen Tresore war sogar geschickt unter der Duschwanne im Badezimmer versteckt.

Um die in Zellophan eingewickelten Geldbündel zu bergen, mussten die Spezialeinheiten die Wände mit schweren Vorschlaghämmern einreißen. Die Summe, die hauptsächlich aus 50-Euro-Scheinen bestand, war so gewaltig, dass die Polizisten sie in unzähligen Plastikeimern abtransportieren mussten. Neben dem Bargeld wurden in den Wänden elf Luxusuhren der Marke Rolex im Gesamtwert von 127.000 Euro gefunden. Ermittlungen zufolge diente die Wohnung als das ständig bewachte Hauptlager der Drogenmafia, in dem die Einnahmen aus dem großflächigen Drogenhandel gesammelt wurden. Am Ende der Operation wurden 34 Mitglieder des Mafia-Netzwerks festgenommen: 23 von ihnen wurden direkt inhaftiert, 11 unter Hausarrest gestellt.

Wer hat diesen geheimen Bunker entworfen, zu welchen internationalen Drogenkartellen gehören diese 3,2 Millionen Euro und ist die Operation in Caivano der Beginn eines endgültigen Sieges über die italienische Mafia?

«Wände mit Hämmern zertrümmert, Plastikeimer und 11 Rolex-Uhren»: Die 5 wichtigsten Punkte der Spezialoperation

Die erstaunlichsten Fakten der spektakulären Razzia in Caivano:

  • 3,2 Millionen Euro in der Wand: Die Carabinieri fanden hinter Betonwänden und speziellen Einbauten Millionen an Bargeld, das in Zellophan eingewickelt war;

  • Elektronisches System und Tresor unter der Dusche: Die Geheimfächer waren mit elektronischen Schiebemechanismen ausgestattet, ein Teil des Schatzes war unter der Duschwanne verborgen;

  • Geldtransport in Eimern: Da die Menge der 50-Euro-Bündel so groß war, mussten die Polizisten das Bargeld in Plastikeimer füllen;

  • Rolex-Uhren im Wert von 127.000 Euro: Neben dem Bargeld wurden 11 Luxusuhren der Premiumklasse beschlagnahmt;

  • 34 Mafiosi in Haft: 23 Mitglieder der Drogenbande wurden hinter Gitter gebracht, 11 weitere erhielten Hausarrest.

Razzia in Caivano: Analyse der beschlagnahmten Vermögenswerte und der kriminellen Infrastruktur

Klassifizierung der von der italienischen Polizei sichergestellten Beweismittel:

Indikatoren und Aspekte

Beweise der Carabinieri

Beschlagnahmtes Bargeld

3,2 Millionen Euro (überwiegend 50-Euro-Scheine, in Zellophan)

Wertsachen

11 Luxus-Rolex-Uhren im Gesamtwert von 127.000 Euro

Standorte der Verstecke

Wandhohlräume, Möbel und unter der Duschwanne

Sicherheit und Tarnung

Elektronische Schiebemechanismen und bewaffnete Bewachung rund um die Uhr

Bergungsmethode

Einreißen der Wände mit Hämmern und Abtransport in Eimern

Haupteinnahmequelle

Großflächiger illegaler Drogenhandel (Drogenkartell)

Festgenommene Personen

Insgesamt 34 Personen (23 in Haft, 11 unter Hausarrest)

Kriminalistik und internationale Sicherheitsexpertise: Warum war diese Razzia ein vernichtender Schlag für die Mafia?

Schlussfolgerungen der italienischen Strafverfolgungsbehörden und Kriminologen:

  • Schlag gegen die «Camorra»-Mafia: Neapel und das umliegende Caivano gelten historisch als der größte Drogenmarkt des Camorra-Clans; die Beschlagnahmung der 3,2 Millionen Euro «schwarzer Kasse» lähmt die Logistik- und Beschaffungskette des Clans;

  • Verstecktechnik auf Ingenieursniveau: Dass Tresore mit elektronischen Fernbedienungen und Schiebemotoren geöffnet wurden und sogar unter der Duschkabine Betonschichten eingezogen wurden, zeigt, dass die Mafia hochqualifizierte Ingenieure und Bauarbeiter beschäftigt;

  • Die «Eimer-Phase» des Bargelds: In der Kriminalistik kommt der Transport von Geld in Plastikeimern nur bei den gefährlichsten Drogenkartellen (z. B. Kolumbien oder Mexiko) vor; dies deutet darauf hin, dass die Gruppe in Caivano tägliche Umsätze in Höhe von Hunderttausenden Euro erzielte;

  • Zerschlagung des 34-köpfigen Netzwerks: Die gleichzeitige Zerschlagung der 34-köpfigen Hierarchie, bestehend aus Besitzern, Wächtern, Verkäufern und Vermittlern, hat den Grundstein für die vollständige Stilllegung des wichtigsten Drogennetzwerks der Region gelegt.

Diese Spezialrazzia der italienischen Carabinieri hat gezeigt, dass keine noch so perfekte elektronische Wand kriminelle Einnahmen vor der Justiz schützen kann.

Wer hat Ihrer Meinung nach die Polizei über die Millionen informiert, die die Mafia in den Wänden einer einfachen Wohnung und in Tresoren unter der Dusche versteckt hatte — war es interner Verrat oder das Ergebnis jahrelanger Überwachung? Können solche Spezialoperationen, wie man sie aus Filmen kennt, dem organisierten Verbrechen wirklich ein Ende setzen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen spektakulären Artikel, der die europäische Unterwelt erschüttert hat, mit all Ihren Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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