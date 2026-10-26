Yandex hat alle drei Supercomputer an neue Standorte evakuiert

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Yandex hat alle drei Supercomputer an neue Standorte evakuiert

Nach einer Reihe von Drohnenangriffen auf seine Rechenzentren (RZ) im Oktober dieses Jahres hat der führende russische Technologiegigant Yandex alle drei seiner leistungsstärksten Supercomputer vollständig von ihren bisherigen Standorten an neue, sichere Rechenstandorte evakuiert. Dies berichtete die Nachrichtenagentur RBK unter Berufung auf offizielle Informationen.

Nach Angaben des Unternehmens wurden die Hauptrechner mit massiver Rechenleistung bei den Drohnenangriffen nicht beschädigt, und es wurden sofortige Evakuierungsmaßnahmen ergriffen, um ihren kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Das anvisierte „Trio“: „Ljapunow“, „Galuschkin“ und „Tscherwonenkis“

Die drei Supercomputer, die das digitale Herz von Yandex bilden, werden an neuen Standorten wieder in Betrieb genommen:

  • Unbeschädigte Maschinen: Der Pressedienst des Unternehmens teilte mit, dass die Supercomputer „Ljapunow“, „Galuschkin“ und „Tscherwonenkis“, die als die leistungsstärksten Systeme Russlands gelten, die Angriffe überstanden haben und die Ausrüstung nicht beschädigt wurde;

  • Neue Rechenstandorte: Diese Supercomputer wurden vollständig aus den bisherigen Serverräumen entfernt und werden derzeit an neuen, sicheren Orten neu montiert und in Betrieb genommen;

  • Basis für KI und Dienste: Das Unternehmen betonte, dass diese Geräte wie bisher die Infrastruktur der täglichen digitalen Dienste von Yandex unterstützen und grundlegende große Sprachmodelle (LLM / Künstliche Intelligenz) trainieren werden.

Drei Angriffe im Oktober und die Auswirkungen auf Dienste in Usbekistan

Die im laufenden Monat durchgeführten Luftangriffe verursachten erhebliche technische Probleme im System des Unternehmens:

  • Geografie der Angriffe: Im Oktober zielten Drohnenangriffe auf drei Regionen ab – große RZ-Einrichtungen in Sasowo (Region Rjasan) sowie in den Regionen Kaluga und Wladimir wurden getroffen;

  • Globale Systemausfälle: Diese Angriffe beeinträchtigten auch den Betrieb der persönlichen Cloud-Dienste von Yandex, das Ökosystem des Unternehmens sowie eine Reihe von staatlichen Systemen, die mit diesen Servern verbunden sind;

  • Auswirkungen auf Usbekistan: Nach den Angriffen kam es bei den in Usbekistan weit verbreiteten Diensten des Unternehmens, einschließlich Taxi-, Karten- und Liefer-Apps, zu vorübergehenden technischen Ausfällen und Störungen.

Yandex-Supercomputer und Details zu den Angriffen

Indikator

Details

Evakuierte Supercomputer

Ljapunow, Galuschkin, Tscherwonenkis

Technischer Status

Unbeschädigt, Wiederinbetriebnahme an neuen Standorten

Angegriffene Regionen (RZ)

Sasowo (Region Rjasan), Kaluga, Wladimir

Zeitraum der Angriffe

Oktober 2026 (insgesamt 3-mal)

Hauptaufgabe

Yandex-Cloud-Dienste und Training grundlegender KI-Sprachmodelle

Folgen

Kurzzeitige Ausfälle in russischen staatlichen Systemen und in UsbekistanDiensten

YandexSupercomputerDrohnenangriffRechenzentrumTechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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