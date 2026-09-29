Yandex Fabrika stellt das Lunnen Airis Notebook mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm vor

Yandex Fabrika, die Fertigungssparte von Yandex, hat ihre Lunnen-Notebook-Serie um ein neues Gerät erweitert. Das vorgestellte Modell Lunnen Airis besticht durch sein geringes Gewicht, ein robustes Gehäuse sowie moderne technische Parameter und wurde als komfortable Lösung für den Alltag und auf Reisen konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com ist eines der Hauptmerkmale des neuen Geräts sein Gewicht von weniger als einem Kilogramm. Dieser Wert wird durch ein leichtes und stabiles Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung erreicht, was einen wichtigen Vorteil für Nutzer darstellt, die ihr Notebook ständig bei sich tragen.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät ist mit einem Achtkern-Prozessor AMD Ryzen AI 7 350 sowie einer Radeon 860M Grafik ausgestattet, die für hohe Leistung sorgen. Zudem verfügt das Notebook über 32 GB RAM und eine 1 TB SSD, was Stabilität bei der Arbeit mit anspruchsvollen Programmen garantiert.

Für mehr Benutzerkomfort läuft das Modell mit dem Betriebssystem Windows 11. Der Hersteller hat auch dem Thema Sicherheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet und das Gerät mit einem Fingerabdruckscanner sowie einer physischen Abdeckung für die Webcam versehen.

Konnektivität und Autonomie

Zum Anschluss externer Geräte bietet das Lunnen Airis eine Auswahl an notwendigen Anschlüssen: zwei USB-C, einen USB-A, HDMI und einen 3,5-mm-Audioanschluss. Wichtig ist, dass beide USB-C-Ports sowohl das Laden des Notebooks als auch die Bildausgabe an externe Monitore unterstützen.

Auch bei der Akkuleistung wurden gute Ergebnisse erzielt; die Akkulaufzeit soll im autonomen Betrieb bis zu 10 Stunden betragen. Zudem ist im Lieferumfang ein leichtes Ladegerät mit einem Gewicht von unter 100 Gramm enthalten.

Das derzeit in hellgrauer Farbe erhältliche Notebook wurde auf der Handelsplattform Yandex Market zu einem Preis von 100.000 Rubel eingeführt, persönliche Rabatte nicht eingerechnet.