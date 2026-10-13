„Yandex Pay“ eingefroren: Nutzer können weder Geld abheben noch Lebensmittel bezahlen

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„Yandex Pay“ eingefroren: Nutzer können weder Geld abheben noch Lebensmittel bezahlen

Als einer der führenden Technologieriesen Russlands Yandex durchlebt eine der schwersten Krisen seiner Geschichte. Branchenexperten warnen, dass das System nach einer Reihe von Angriffen auf die Rechenzentren des Unternehmens einen kritischen Punkt erreicht hat: Sollte ein weiteres Rechenzentrum ausfallen, wäre das Yandex-Ökosystem gezwungen, seinen Betrieb vollständig einzustellen.

Unter diesen Umständen ist es aufgrund mangelnder Infrastrukturkapazitäten kaum noch möglich, den reibungslosen Betrieb der Dutzenden zum Unternehmen gehörenden Dienste und Plattformen zu gewährleisten.

„Yandex Pay“-Krise: Kunden sind von ihren Geldern abgeschnitten

Die schwerwiegenden technischen Störungen in den Rechenzentren trafen in erster Linie den Finanzdienst Yandex Pay mit Millionen von Nutzern:

  • Einfrieren von Geldern: Aufgrund einer massiven Störung infolge der Beschädigung der Rechenzentren können viele Bürger nicht mehr auf ihre Konten und Kartenguthaben zugreifen;

  • Tagelange Blockade: Nutzer, die ihre Ersparnisse vollständig in diesem System hielten, können seit mehreren Tagen kein Geld abheben und der Zugriff auf das System ist vollständig eingeschränkt;

  • Schwere finanzielle Lage: Da der Zugang zu Geldern blockiert ist, berichten viele Kunden, dass sie für den täglichen Bedarf, sogar für den Lebensmitteleinkauf, kein Geld mehr haben.

Probleme bei Hypotheken und Kreditschulden verschärfen sich

Der Stillstand des Finanzzahlungssystems hat für die Nutzer unerwartete rechtliche und finanzielle Risiken geschaffen:

  • Verspätete Zahlungen: Das größte Problem der Nutzer besteht darin, dass sie fällige Zahlungen für Kredite und Hypotheken bei anderen Geschäftsbanken nicht rechtzeitig leisten können;

  • Gefahr von Strafgebühren: Da die Gelder innerhalb des Systems blockiert sind, werden Zahlungsfristen bei Banken überschritten, was das Risiko von Zinsen und Strafgebühren für die Kunden mit sich bringt.

Obwohl der Technologieriese derzeit Notfallmaßnahmen ergreift, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten und die Infrastruktur vor einem vollständigen Zusammenbruch zu schützen, hängt das zukünftige Schicksal des Unternehmens direkt von der Sicherheit der verbleibenden Rechenzentren ab.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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