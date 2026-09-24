Yandex Anruferkennung in Huawei Nova 16s Smartphones integriert

Ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Nutzersicherheit auf dem Smartphone-Markt wurde unternommen. Laut Ixbt.com wurde das spezielle Anruferkennungstool von Yandex, das eingehende und ausgehende Anrufe überprüft, erstmals direkt tief in das Betriebssystem der neuen Huawei-Smartphones integriert. Das erste Gerät mit dieser Funktion ist das Modell Huawei Nova 16s. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Diese Technologie soll Nutzer rechtzeitig vor potenziell gefährlichen Anrufen, einschließlich betrügerischer Angriffe, warnen. Das System kann nicht nur gefährliche Nummern, sondern auch nützliche Anrufe unterscheiden und die Kategorie der anrufenden Organisation – wie etwa eine Bank oder ein Lieferdienst – auf dem Bildschirm anzeigen. Die Informationen werden während des Anrufs als spezielle Systembenachrichtigung eingeblendet.

Funktionen des neuen Sicherheitssystems

Dieses von Yandex entwickelte Sicherheitstool stützt sich auf eine riesige Datenbank mit über 160 Millionen Telefonnummern. Bei der tiefgehenden Analyse der Nummern kommen neuronale Netzwerkalgorithmen sowie über 300 Verhaltensmerkmale des Nutzers zum Einsatz. Dadurch kann das System nicht nur normale Sprachanrufe, sondern auch Werbeanrufe und Anrufe über Messenger identifizieren.

Derzeit ist diese Technologie auf den neuen Geräten der Huawei Nova 16s-Serie aktiv. In Zukunft soll dieses Sicherheitssystem schrittweise auf weitere neue Huawei-Smartphone-Modelle ausgeweitet werden. Nutzer können es bei der ersten Einrichtung des Geräts oder später über die Einstellungen der „Telefon“-App aktivieren.

Damit das System korrekt funktioniert, sind eine Internetverbindung und die neueste Version der „Yandex mit Alice AI“-App erforderlich. Wenn ein Nutzer auf eine unerwünschte oder verdächtige Nummer stößt, besteht die Möglichkeit, diese über die Anrufliste zu melden. Als betrügerisch eingestufte Nummern können vom System automatisch blockiert werden.

Über die Huawei Nova 16s-Serie

Die neu eingeführte Huawei Nova 16s-Serie umfasst drei Hauptmodelle: Nova 16s, Nova 16s Pro und Nova 16z. Das Spitzenmodell der Serie, das Nova 16s Pro, ist mit einem 6,84-Zoll-OLED-Bildschirm, einem leistungsstarken Kirin 9010S-Prozessor, bis zu 512 GB internem Speicher und einem 7000 mAh-Akku mit 100 W-Ladeunterstützung ausgestattet. Die Hauptkamera umfasst einen 200-Megapixel-Sensor und hochwertige Teleobjektive.

Das Mittelklassemodell Huawei Nova 16s verfügt über einen 6,68-Zoll-Bildschirm, einen Kirin 8020-Chip und ebenfalls einen 7000 mAh-Akku, während die Nova 16z-Version mit einem 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz und einem 6000 mAh-Akku ausgestattet ist. Alle Geräte dieser Serie erfüllen die modernen technologischen Anforderungen vollständig.