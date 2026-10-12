Yandex-Dienst in Kasachstan ausgefallen: Welche Folgen hat die digitale Abhängigkeit?

Die Bevölkerung Kasachstans, die täglich auf Millionen von Nutzern angewiesen ist, «Yandex» war mit massiven und weitreichenden Ausfällen in den Diensten seines digitalen Ökosystems konfrontiert. Die Probleme hingen nicht mit der lokalen Infrastruktur zusammen, sondern direkt mit Schäden an zentralen Rechenzentren auf russischem Territorium.

Dieser Ausfall traf nicht nur normale Fahrgäste und Kunden schwer, sondern auch die Arbeit tausender Taxifahrer und Kuriere.

Welche Dienste wurden gestoppt oder arbeiten mit Unterbrechungen?

Auf dem Gebiet Kasachstans fielen fast alle populären Bereiche des Unternehmens aus:

«Yandex Go»: Der Taxiruf-Dienst funktionierte entweder gar nicht mehr oder war von schwerwiegenden Störungen betroffen;

Lieferungen gestoppt: Bestellungen von Lebensmitteln und Produkten über die Apps «Yandex Eda» und «Yandex Lavka» wurden unmöglich;

Finanzielle Schwierigkeiten: Es kam zu Unterbrechungen bei Zahlungen und Geldtransfers über «Yandex Pay»;

Intelligente Technologien und Musik: Der Sprachassistent «Alisa», «Yandex Musik» und Smart-Home-Geräte reagierten nicht mehr auf Befehle und wurden instabil;

Protest von Fahrern und Kurieren: Taxifahrer und Kuriere berichteten, dass sie keine neuen Aufträge annehmen konnten und der technische Support nicht antwortete.

Was ist der Grund? Schäden an Rechenzentren in drei russischen Regionen

Obwohl die persönlichen Daten der Nutzer auf Servern innerhalb Kasachstans gespeichert sind, basiert die allgemeine Rechenarchitektur auf einem vernetzten System:

Stillstand der Rechenzentren: Berichten zufolge wurde die Unterbrechung durch Schäden an der Infrastruktur der Yandex-Rechenzentren in Russland verursacht — in den Regionen Rjasan, Kaluga und Wladimir;

Kaskadeneffekt: Eines der Serverzentren wurde vollständig abgeschaltet, was automatisch zu Kettenausfällen auf internationaler Ebene führte und den kasachischen Markt direkt beeinträchtigte;

Ministerium bestätigt: Das kasachische Ministerium für digitale Entwicklung bestätigte offiziell, dass die lokalen Server im Normalbetrieb arbeiteten, das Problem jedoch durch die hohe Abhängigkeit von ausländischer Infrastruktur entstanden sei.

Frage der Abhängigkeit und Sorgen der Experten

Unternehmensvertreter erklären, dass an der Wiederherstellung der Dienste gearbeitet werde, die Fristen für eine vollständige Stabilisierung jedoch noch unbekannt seien: