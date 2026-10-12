Selenskyj erläutert die Folgen der Angriffe auf Yandex-Rechenzentren

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Selenskyj erläutert die Folgen der Angriffe auf Yandex-Rechenzentren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Erklärung dazu abgegeben, wie sich die Angriffe auf die Rechenzentren des großen russischen Technologieunternehmens „Yandex“ auf den digitalen Raum ausgewirkt haben. Der ukrainische Staatschef betonte, dass während des Ausfalls dieser Infrastrukturobjekte das Niveau an Hassrede, gesellschaftsspaltenden Kampagnen und verschiedenen Provokationen in den sozialen Netzwerken deutlich zurückgegangen sei.

Gleichzeitig veröffentlichte die russische Presse Informationen über den durch den Angriff verursachten technischen Schaden und die finanziellen Folgen der Wiederherstellung.

„Es wurde klar, von wo aus die Bots gesteuert werden“

Wolodymyr Selenskyj stellte fest, dass die Schäden an den Rechenzentren direkte Auswirkungen auf das Informationsumfeld im Netz hatten:

  • Rückgang der Provokationen: „In dem Moment, als diese Objekte angegriffen wurden, nahmen Hass, künstliche Spaltung und feindselige Provokationen in den sozialen Netzwerken drastisch ab“, so Selenskyj;

  • Aktivität von Bot-Farmen: Der Staatschef fügte in Bezug auf die Veränderungen im digitalen Raum hinzu:

    „Die Anzahl der Bots in den Netzwerken ist deutlich zurückgegangen, und es ist jetzt sehr deutlich zu sehen, woher diese Bots eigentlich kommen und von wo aus sie gesteuert werden“.

Mindestens ein halbes Jahr für die Wiederherstellung: „Kommersant“ legt Schadensumfang offen

Der russischen „Kommersant“-Zeitung zufolge erfordert der Prozess der vollständigen Erneuerung und Wiederherstellung der komplexen Serverausrüstung in den angegriffenen Yandex-Rechenzentren einen erheblichen Zeitraum:

  • 6-monatige Frist: Experten schätzen, dass es mindestens ein halbes Jahr dauern wird, um die beschädigte High-Tech-Ausrüstung wieder in Betrieb zu nehmen und die Infrastruktur vollständig wiederherzustellen;

  • Ausländische Lieferkanäle: Das Unternehmen prüft Möglichkeiten, neue Ausrüstung auf verschiedenen Wegen zu beschaffen, einschließlich über ausländische Lieferkanäle, um die Verluste schneller auszugleichen;

  • Cloud-Dienste werden teurer: Es wird erwartet, dass die entstandenen enormen Zusatzkosten und logistischen Schwierigkeiten bei der Beschaffung letztlich zu einem deutlichen Preisanstieg bei den Cloud-Diensten von „Yandex“ für normale Nutzer und Geschäftskunden führen werden.

Solche Angriffe auf die digitale und energetische Infrastruktur wirken sich weiterhin nicht nur auf physische Netzwerke, sondern auch direkt auf den globalen Informationsraum und die Wirtschaft des IT-Sektors aus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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