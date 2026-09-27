China stellt Projekt für orbitalen Supercomputer mit 1080 Satelliten vor

In China wurde das Projekt für das riesige orbitale Rechennetzwerk Space String vorgestellt, das darauf ausgelegt ist, KI-Modelle direkt im Weltraum auszuführen und Daten zu verarbeiten. Laut ixbt.com sieht diese Initiative vor, mehr als 1080 Satelliten, die über Laserkanäle miteinander verbunden sind, zu einem einheitlichen System zu vereinen, was als wichtiger Schritt in der Weltraumtechnologie gilt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das neue Projekt wurde am 25. September der Öffentlichkeit vorgestellt. An der Entwicklung arbeiten die Unternehmen Enceladus und Eastlink, die bereits an der Schaffung der Three-Body-Rechengruppe beteiligt waren. Gemäß der Aufgabenverteilung ist Eastlink für die Systemarchitektur und den Betrieb verantwortlich, während Enceladus für KI-Technologien und die internationale Entwicklung des Projekts zuständig ist.

Die Grundidee des Space String-Projekts besteht darin, die Rechenleistung zahlreicher Satelliten in einem einzigen System zu bündeln. Derzeit arbeiten die meisten Raumfahrzeuge nur innerhalb ihrer eigenen Ressourcen. In der neuen Architektur kann ein Satellit, falls seine CPU-Leistung für eine komplexe Aufgabe nicht ausreicht, diese Arbeit an andere Einheiten übertragen.

Zweistufige Struktur der orbitalen Gruppe

Dem Plan zufolge wird die neue Weltraumgruppe in zwei separate Ebenen unterteilt. Die erste Ebene umfasst über 720 Satelliten, die für die Datenerfassung und -verarbeitung vorgesehen sind. Diese Geräte werden die Erde beobachten und praktische Aufgaben erfüllen, während sie bereits trainierte KI-Modelle direkt im Orbit ausführen.

Die restlichen über 360 Satelliten fungieren als dediziertes Rechenzentrum der Gruppe. Sie sind für das KI-Training konzipiert und mit leistungsstärkerer Hardware ausgestattet. Experten planen, diese Einheiten in einem sonnensynchronen Orbit zu platzieren, wobei die Möglichkeit besteht, die Anzahl der Rechensatelliten bei Bedarf weiter zu erhöhen.

Laserkommunikation und schrittweise Entwicklung

Alle Einheiten werden über Hochgeschwindigkeits-Laserkanäle miteinander verbunden. Dies ermöglicht es den Satelliten, große Datenmengen auszutauschen und Berechnungen untereinander zu verteilen. Dadurch muss das Raumfahrzeug nicht alle Rohdaten zur Erde senden, sondern nutzt KI, um eine erste Analyse direkt im Orbit durchzuführen und nur die notwendigen Ergebnisse zu übermitteln.

Das Space String-Netzwerk wird schrittweise aufgebaut. Zunächst wird der experimentelle Satellit G1 entwickelt, gefolgt von der Standardplattform G2 und schließlich dem leistungsstarken G3-Gerät. Die Erfahrungen aus jeder Generation fließen in die Entwicklung der nächsten Stufe ein. Der erste Teststart ist für das vierte Quartal 2027 geplant, während die vollständige Konstellation aus über tausend Einheiten vorerst ein langfristiges Projekt bleibt.