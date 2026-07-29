Former Perplexity employee introduces Polar browser for knowledge work

·33·Technology
Former Perplexity employee introduces Polar browser for knowledge work

Der Markt für KI-spezialisierte Browser befindet sich in einer rasanten Entwicklungsphase, doch ihr Hauptfokus verschiebt sich. Projekte, die anfangs auf die alltäglichen Aufgaben normaler Nutzer ausgerichtet waren, streben heute nach tieferer Spezialisierung und Automatisierung. Laut TechCrunch hat das vom einem ehemaligen Perplexity-Mitarbeiter gegründete Startup Polar einen neuen KI-Browser speziell für Wissensarbeiter vorgestellt und 5,7 Millionen US-Dollar Startkapital eingeworben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Evolution der KI-Browser

Informationen von ixbt.com und anderen Technologiequellen zufolge haben große und kleine Unternehmen in den letzten Jahren versucht, KI direkt in Browser zu integrieren, um die Websurf-Oberfläche zu erobern. OpenAI hat sein Atlas-Projekt aufgegeben, während The Browser Company übernommen wurde und den Dia-Browser auf Produktivitätsaufgaben ausrichtete. Zudem stieß Firefox trotz der Bereitstellung eines Ausschalter für seine KI-Bemühungen auf Kritik.

In diesem Jahr hat sich die Aufmerksamkeit auf Agenten und Automatisierungsprozesse verlagert. Startups wie Strawberry, Browser Use und Aside entwickeln agentenbasierte Browser. Sogar das Comet-Projekt von Perplexity bewegt sich schrittweise auf die Einführung von Browser-Agenten zu. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen entstand das Startup Polar.

Eine Lösung für Wissensarbeit und professionelle Aufgaben

Polar-CEO Kevin Jiang betonte, dass die erste Generation von KI-Browsern versuchte, die gewohnte Suchmaschinennutzung der Anwender zu verändern und Chats für Aufgaben wie Reisebuchungen zu nutzen, dies jedoch langfristig kein solides Fundament bilden konnte. Normale Verbraucher buchen nicht täglich oder wöchentlich Flugtickets, weshalb der Wert solcher Browser für den Massennutzer eher gering war.

Aus diesem Grund richtete Polar seinen Fokus nicht auf Massenkonsumenten, sondern auf den Bereich, in dem KI-Agenten wirklich wertvoll sind — Wissensarbeiter. Mit dem neuen Browser können Nutzer Arbeitsabläufe planen, Abfragen speichern und Aufgaben an Agenten auf Basis offener Tabs delegieren.

Funktionen und Finanzierung

Das Unternehmen gibt an, dass auch Nutzer ohne technische Vorkenntnisse den Browser problemlos bedienen können. Er kann in Bereichen wie Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Forschung und Geschäftsprozessen unterstützen. Diese von Madrona angeführte Finanzierungsrunde über 5,7 Millionen US-Dollar war ein wichtiger Schritt für das Startup.

  • Die Nutzung des Browsers ist kostenlos und bietet tägliche, begrenzte Credits für KI-Aufgaben.
  • Für Nutzer, die höhere Limits wünschen, sind Abonnementpläne ab 20 US-Dollar pro Monat verfügbar.
  • Derzeit nutzen die meisten Anwender in der Basis den Polar Browser als Ergänzung zu ihrem Hauptbrowser ausschließlich zur Aufgabenautomatisierung.
Das primäre Ziel des Startups ist es, ein Automatisierungswerkzeug zu werden, und es glaubt derzeit, dass der Browser das optimalste Mittel dafür ist. Dennoch ist das Unternehmen offen für die Erkundung anderer Richtungen wie Computer-Nutzung. Laut Madrona-Partnerin Sabrina Albert ist die Aufgabenautomatisierung für Wissensarbeiter ein riesiger Markt.

PolarArtificial IntelligenceBrowserPerplexityTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

How an AI agent breached the Hugging Face systemHow an AI agent breached the Hugging Face systemToday, 00:57Reliability of Radeon RX 9070 XT graphics cards revealedReliability of Radeon RX 9070 XT graphics cards revealedToday, 00:56Intel Nova Lake Processors to Feature Powerful Graphics CoreIntel Nova Lake Processors to Feature Powerful Graphics CoreToday, 00:22Sam Altman Explained Why He Left TikTokSam Altman Explained Why He Left TikTokYesterday, 23:57When AI Controls a Vending Machine: Lies, Blackmail and CompetitionWhen AI Controls a Vending Machine: Lies, Blackmail and CompetitionYesterday, 23:56Bacteria Purify Toxic Uranium in Water by 96 PercentBacteria Purify Toxic Uranium in Water by 96 PercentYesterday, 23:28
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design