Un entusiasta de Lego crea un modelo de Renault 5: pronto estará disponible para la compra

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Un entusiasta de Lego crea un modelo de Renault 5: pronto estará disponible para la compra

Una impresionante réplica del Renault 5 Turbo 3E, creada por el entusiasta de Lego Dave Collins, podría llegar pronto a las estanterías. Este proyecto ha superado con éxito una etapa crucial de aprobación por parte del fabricante de juguetes, informa Autocar.co.uk. informa .

Collins presentó su modelo en la plataforma Lego Ideas en abril. Este espacio permite a los fans mostrar sus diseños y convertirlos en sets reales. Poco después de su anuncio, el proyecto recibió el apoyo de la división Renault UK.

Hasta la fecha, el modelo ha reunido más de 10 000 votos de usuarios. Esto significa que el proyecto ha pasado a la siguiente fase: los expertos de Lego lo evaluarán ahora para tomar una decisión final sobre su producción en serie.

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Sardor Ergashev
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