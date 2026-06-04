Kia Seltos 2027 presentado: 190 CV y caja automática de 8 velocidades

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Kia Seltos 2027 presentado: 190 CV y caja automática de 8 velocidades

Kia ha anunciado las especificaciones técnicas y los precios del crossover Seltos 2027 actualizado para el mercado estadounidense. El vehículo cuenta con un diseño más moderno, dimensiones aumentadas y un paquete de equipamiento ampliado. Exteriormente, el nuevo Seltos se acerca al estilo de los modelos insignia de la marca, los Telluride y EV9. Según Ixbt.com informa .

El crossover está equipado con nueva óptica LED, una parrilla del radiador rediseñada y detalles de carrocería más modernos. La versión básica incluye un sistema multimedia con pantalla de 12,3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital, asistentes electrónicos y un motor atmosférico de 2,0 litros con 147 CV. Este motor se combina con una transmisión CVT.

Los acabados superiores incluyen asiento del conductor con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico para smartphones, asientos calefactados, control climático de dos zonas y portón trasero eléctrico. La versión tope de gama X-Line SX monta un motor turbo de 1,6 litros con 190 CV, una caja automática de 8 velocidades y tracción integral (AWD).

En el mercado de EE. UU., el precio del Kia Seltos 2027 comienza en 24.990 dólares, mientras que el acabado más alto alcanza los 32.790 dólares. Kia también planea lanzar una versión híbrida, aunque su precio aún no se ha revelado. Cabe destacar que las ventas de Kia han aumentado drásticamente en EE. UU., siendo los modelos Telluride y Sportage Hybrid los más demandados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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