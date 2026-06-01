Arne Slot envía una emotiva carta de despedida a los aficionados del Liverpool

Tras su inesperada salida como entrenador del Liverpool, Arne Slot compartió una sincera despedida con los fieles de Anfield. Aunque el técnico neerlandés llevó al equipo a su vigésimo título de liga y aseguró la clasificación para la Champions League, un quinto puesto esta temporada provocó una decisión firme de la directiva del club. Slot deja Merseyside con la cabeza alta después de dos años brillantes y desafiantes. Esto es reportado por Goal.com .

En una carta abierta a los aficionados, Slot habló sobre la responsabilidad y la emoción de caminar bajo el famoso letrero en el túnel de Anfield. "Sentí la responsabilidad de estar a la altura de los 134 años de historia de este club. Nuestro objetivo siempre fue ganar y traer éxito a la mundialmente famosa afición de Anfield. El cambio es parte del fútbol, pero estoy seguro de que este club seguirá haciendo sentir orgullosos a sus seguidores", escribió el entrenador.

La primera temporada de Slot fue legendaria. Ganó el título de la Premier League con el Liverpool antes de tiempo, brindando a los aficionados una alegría inolvidable tras 35 años de espera. La entrega del trofeo en un Anfield abarrotado el 25 de mayo de 2025 y el desfile con un millón de personas en las calles seguirán siendo el punto culminante de su mandato.

En su carta, el entrenador expresó su confianza en la nueva generación del equipo. Señaló que los jugadores jóvenes que sienten la responsabilidad de vestir la camiseta del Liverpool fortalecerán aún más los cimientos del club. Slot también destacó que le sorprendió no solo los logros deportivos, sino también la unidad y la resiliencia mostradas por los aficionados durante varios eventos sociales en la ciudad.