Las dos estrellas del Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise, han mostrado un nivel espectacular esta temporada, convirtiéndose en los principales candidatos al título de mejor jugador del mundo. La leyenda del club, Thomas Müller, opina que, aunque el delantero inglés está rompiendo récords de efectividad, la "habilidad mágica" de su compañero francés podría ser decisiva en el proceso de votación del Balón de Oro. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con el diario Bild, Müller se refirió a la rivalidad entre Kane y Olise. "Harry es el mejor delantero que he visto, pero no es un mago del regate que deja atrás a cuatro jugadores. En cuanto al Balón de Oro, a menudo se tiene en cuenta el 'elemento artístico'. Aunque considero a Kane más importante para el equipo, los jugadores con una magia única como Michael, que 'baila' en el campo, suelen recibir más votos para el premio al mejor jugador del mundo", declaró Müller.

Harry Kane no tiene rival en cuanto a estadísticas. El delantero de 32 años marcó 36 goles en 31 partidos, convirtiéndose en el ganador de la Bota de Oro 2025-26. En todas las competiciones, logró anotar un total de 61 goles. Aunque Kane destaca que está viviendo la mejor temporada de su carrera, no será fácil ganar este prestigioso galardón, donde el estilo de juego estético suele influir en el resultado final.

Por otro lado, Michael Olise se ha convertido en el eje creativo del Bayern. El extremo francés demostró su versatilidad al registrar 22 goles y 31 asistencias a lo largo de la temporada. Sus movimientos y regates están captando la atención de aficionados y periodistas. Ante la ceremonia de entrega de premios en Londres el 26 de octubre, la competencia entre estas dos estrellas ha llegado a su punto álgido.

Más allá de los logros en el club, se espera que la Copa del Mundo 2026 sea el factor decisivo en esta carrera. Kane y Olise serán los protagonistas clave de sus respectivas selecciones nacionales. El éxito de Inglaterra o Francia les permitiría superar a rivales como la estrella del Barcelona Lamine Yamal o el delantero del PSG Ousmane Dembele.