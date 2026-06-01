Mikel Arteta, cerca de firmar un nuevo contrato con el Arsenal

·46·Deportes
Mikel Arteta, cerca de firmar un nuevo contrato con el Arsenal

Mikel Arteta está listo para comprometer su futuro a largo plazo con el Arsenal tras su triunfo en la Premier League. A pesar de la derrota del club del norte de Londres en la tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, la directiva tiene como objetivo continuar su asociación con el técnico español. Así lo informa Goal.com .

La directiva del Arsenal quiere recompensar a Arteta por haber conseguido el primer título de liga desde 2004. Los responsables del Emirates Stadium consideran al entrenador como la piedra angular de su proyecto y quieren acabar con cualquier incertidumbre sobre su futuro antes del parón veraniego.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre las partes ya han comenzado. Se han programado reuniones de alto nivel con el director deportivo Andrea Berta y los propietarios. El objetivo es formalizar toda la documentación antes de la nueva temporada y centrarse en una campaña de fichajes que se espera alcance los 300 millones de libras.

Aunque en el pasado ha habido interés de gigantes como el Real Madrid, Mikel Arteta no tiene intención de abandonar el proyecto que ha construido. Ha expresado su total satisfacción con la estrecha relación establecida con la directiva del club y la confianza depositada en él.

ArsenalMikel ArtetaPremier LeagueFichajesFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"