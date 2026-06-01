Ecuador anuncia su convocatoria final para la Copa del Mundo

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Ecuador anuncia su convocatoria final para la Copa del Mundo

La selección nacional de Ecuador, uno de los equipos más intensos e impredecibles de Sudamérica, ha presentado oficialmente su lista para la Copa del Mundo 2026 que los aficionados al fútbol esperan con ansias. Según el servicio de prensa del equipo, el seleccionador Sebastian Beccacece ha seleccionado a los 26 mejores jugadores para defender el honor de la nación en el próximo torneo histórico.

La plantilla de este año destaca por sus estrellas y su sólida línea defensiva. ¡No se alejen de nuestra página, ya que pronto les presentaremos a los talentos que se enfrentaron recientemente en los campos europeos, a la estrella del equipo que juega en un gigante inglés y a los detalles del grupo tan interesante en el que ha quedado encuadrado Ecuador!

¡Los finalistas de la Champions League ahora en el mismo equipo!

El aspecto más notable e interesante de la convocatoria de este año es que reúne a dos famosos defensas que recientemente lucharon ferozmente entre sí en la final de la competición más prestigiosa de Europa, la UEFA Champions League. Se trata del representante del club francés PSG, Willian Pacho y el pilar defensivo del club londinense Arsenal, Piero Hincapié .

Como recordatorio, aquel partido final terminó con un empate 1-1, y los parisinos se impusieron en la tanda de penaltis. Ahora, estos dos hábiles y formidables defensas trabajarán unidos por el éxito de la selección ecuatoriana. Además, se espera que la estrella del Chelsea, Moises Caicedo , sea el verdadero corazón y motor del equipo.

El cuarteto en el que está Ecuador: Según los resultados del sorteo, la selección nacional de Ecuador ha sido colocada en el Grupo E de la próxima Copa del Mundo. Competirán por un puesto en la siguiente ronda contra el poderoso representante africano, Costa de Marfil, la sorpresa esperada del torneo, Curazao y el orgulloso gigante del fútbol mundial, Alemania .

Lista completa y oficial de Ecuador para el Mundial 2026

Puede consultar la lista completa del equipo que viaja a los estadios de EE. UU., Canadá y México con el deseo de conquistar la Copa del Mundo en la tabla especial a continuación:

Posiciones

Jugadores y sus clubes

Porteros

Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas

Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Jhoanner Chávez (Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana).

Centrocampistas

Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo).

Delanteros

Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Con un trío atacante liderado por el experimentado goleador Enner Valencia y una gran cantidad de jugadores curtidos en Europa, Ecuador es capaz de plantar cara a cualquier rival.

Deseamos a este equipo lleno de garra y a todos los participantes la mejor de las suertes en esta gran fiesta del fútbol. ¡Sigan con nosotros las noticias más candentes y emocionantes del mundo del fútbol, queridos aficionados! ¡No se alejen de nuestra página!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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